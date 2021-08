De Tokyo à Borgo, Steven Da Costa accueilli en héros

Il l’avait promis lors de sa dernière visite en Corse : « Si je remporte la médaille olympique, je la ramène à Borgo. » C’est chose faite. « Je me devais de revenir, c’était la suite logique », explique le karatéka, sourire aux lèvres et médaille autour du cou. Plusieurs clubs du département, de Saint-Florent à Furiani, se sont retrouvés pour l’accueillir et célébrer sa victoire. Anne-Marie Natali, la maire de Borgo, était également présente pour lui remettre une autre médaille, celle de la commune. « Elle n'est pas en or, mais il l’acceptera quand même », s’amuse-t-elle. Une remise sous les applaudissements de ses amis, aussi membres du club pour la plupart, pour lesquels Steven est un modèle de réussite.

Cela fait maintenant quatre ans que Steven vient presque deux à trois fois par an rendre visite au club, mais aussi offrir des stages aux jeunes. Considéré comme « le parrain du club », c’est « un honneur de le recevoir car il ramène beaucoup d’espoir aux petits jeunes dans leur progression », explique Alexandra Sampieri, présidente du club de Borgo. Une note d’espoir aussi pour Cassandra Sampieri, 17 ans. Cinquième aux championnats du monde et d’Europe, elle fait partie de l’équipe de France de karaté. C’est une « athlète prometteuse », confirme le champion olympique. il espère qu’elle aura un jour l’occasion de participer aux Jeux Olympiques : « Je souhaite que le karaté reste sport olympique, pour que tous ces jeunes athlètes prometteurs aient la chance de vivre les jeux, parce que c’est grandiose. »

Le 9 août, le comité d’organisation des JO annonçait que le karaté ne ferait pas partie des disciplines présentes en 2024, aux JO de Paris. Une déception pour le karatéka français, qui se bat pour que cette première médaille d’or dans son sport « ne soit pas la dernière. »