Déca IronMan au Mexique, le Colmarien Guy Rossi, 69 ans, termine à la 4e place

C'était son 11e et dernier Déca IronMan : Guy Rossi, 69 ans, termine à la 4e place à Léon au Mexique. 11 jours et 12 heures. Un grand bravo au Colmarien, surnommé aussi "La Légende". Dans cette épreuve, c'est Laurent Guinette, alias Bretzel Man, un autre Colmarien qui s'est imposé cette semaine.

Guy Rossi, alias "La Légende", termine en beauté son 11e et dernier Déca IronMan à Léon au Mexique. Il rate le podium, mais termine à la 4e place. Il a bouclé les 38 kilomètres à la nage, 1.800 kilomètres à vélo et 422 kilomètres de course à pied en 11 jours et 12 heures.

A 69 ans c'était son dernier Déca Iron Man ...Guy Rossi a un palmarès impressionnant en Déca IronMan, il a été champion du monde en 98 et champion du monde vétéran en 2004. Il a à son actif : 31 saisons de compétition en triathlon et ultratriathlon, avec notamment 69 double IronMan.

Rappelons que dans cette épreuve, c'est un autre Colmarien Laurent Guinette alias Bretzel Man qui s'est imposé en moins de 9 jours cette semaine.

Les deux Colmariens avaient pris la direction du Mexique le 15 octobre dernier.