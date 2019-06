Decastar 2019 : Kevin Mayer et Nafissatou Thiam, stars en rodage

Le recordman du monde du décathlon et la reine de l'heptathlon sont les têtes d'affiche du 43ème Décastar de Talence ce weekend. Ils viennent en Gironde pour un examen de passage à trois mois des Mondiaux de Doha, leur objectif de la saison.

Mayer et Thiam, ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde des épreuves combinées.

Ne leur demandez pas la lune. Ils ne sont pas encore prêts. Les deux stars mondiales des épreuves combinées ont tenu à calmer les ardeurs de ceux qui restaient sur l'incroyable record décroché par Kevin Mayer il y a neuf mois sur le stade de la plaine Thouars.

"C'est vrai que d'y revenir m'a mis la boule au ventre, explique le DrômArdéchois. Alors je me suis vite calmé en me disant que je n'avais pas du tout les mêmes objectifs cette fois. Car honnêtement, c'est une pression que je ne peux pas encore gérer à cette période de l'année."

La pression atteindra son point culminant fin septembre avec les Mondiaux au Qatar. A Talence, son décathlon rimera donc avec préparation et le recordman du monde tentera de gérer au mieux les attentes du public, son état de forme, son genou et la chaleur annoncée.

Préparation, c'est aussi le maître mot de Nafissatou Thiam. La Belge, qui domine les épreuves combinées depuis son inattendu titre olympique en 2016, disputera son premier heptathlon de l'année. Freinée par une blessure au mollet contractée lors d'un stage en Afrique du Sud en janvier, elle a fait une croix sur sa saison en salle puis sur le rendez-vous de Götzis dont elle était une habituée. Un contretemps pour la Belge mais une bonne nouvelle pour les spectateurs et les organisateurs du Décastar.

"J'ai eu un hiver compliqué, rappelle la championne belge, je recommence ma saison à peine maintenant. Pour moi, il n'y pas d’intérêt de me fixer un objectif en termes de points ici. C'est un peu une répétition générale. J'essaie de me répéter qu'on est encore à quelques mois de Doha. Ce n'est pas grave si ce n'est pas exceptionnel ce weekend. En tous cas, j'irai au bout de moi même et je ferai tout pour avoir un test sur lequel je peux vraiment juger clairement mes performances."

Épiée tout le weekend par une vingtaine de journalistes belges, Nafissatou Thiam va donc découvrir Talence et son public, passé maître dans l'art de transcender les champions.