Decastar 2023 : le stade a changé, pas l'ambiance

De longs mois de travaux et 17 millions d'euros investis pour donner une deuxième vie au stade Pierre-Paul Bernard, crée en 1976. La grande nouveauté, c'est la piste, passée de six à huit couloirs.

"Les sensations sont plutôt cool, témoigne le champion de France 2022 du décathlon Baptiste Thiéry. Etre sur un stade neuf, c'est toujours excitant en tant qu'athlète. On sent l'odeur de la piste neuve, les grains qui ont été déposés. On a de super installations."

"Je le situerai dans le Top 5 des meilleurs stades"

Geneviève et sa fille n'ont pas remarqué cette nouvelle piste. Peu importe. Elles sont accoudées aux barrières, au plus près des athlètes. Tiphany a fait des compétitons dans ce stade quand elle était au collège. Pour un peu, elle rechausserait bien les pointes.

"J'ai fait du 100m, du lancer de poids, de la longueur. Ca manque un peu, ça donne vraiment envie. Mais il faut trouver le temps et l'énergie de s'y remettre. Je ne sais pas si le corps suivrait..."

On ne sait pas non plus si le public s'est rendu compte que la capacité de la tribune avait été portée à 1250 places. En tous cas, il accompagne bruyamment les athlètes tout le weekend et notamment lors du concours de la perche, le temps fort du Decastar.

A Talence, la communion entre les spectateurs et les athlètes est permanente. © Radio France - Arnaud Carré

Une ambiance qui a conquis Baptiste Thiery, qui découvre l'écrin de verdure du stade de Thouars.

"Ce que j'aime bien sur ce genre de stade, c'est que ça fait un peu champêtre. Ce n'est pas un gros stadium avec de grosses tribunes. C'est familial. Je le situerais dans le Top 5 des meilleurs stades pour faire des meetings d'épreuves combinées. C'est mon premier Decastar, je prends la température mais il y a un bon public."

Un public qui reviendra sans doute. Le stade Pierre-Paul Bernard a entamé une mue qui lui permettra, en plus du Décastar, d'accueillir d'autres grands rendez-vous d'athlétisme. Notamment les championnats de France Elite en 2025.