Décastar de Talence 2017 : Mayer confirmé, Bosse et Diniz invités d'honneur

Le Décastar de Talence a officialisé la liste des participants 2017. Kévin Mayer champion du monde du décathlon à Londres confirme sa présence, les 16 et 17 septembre. Les deux autres médaillés d'or, sur 800m et 50km marche, Pierre-Ambroise Bosse et Yohann Diniz, seront invités d'honneur.

C'est le rendez-vous annuel girondin des épreuves combinées. Le Décastar de Talence 2017 dévoile un très beau plateau encore pour cette édition 2017, avec en vedette, Kévin Mayer récent champion du monde à Londres, mais également, comme invités d'honneur, le Gujanais sacré sur 800m à Londres Pierre-Ambroise Bosse, et le troisième médaillé d'or français de la compétition : Yohann Diniz sur 50km marche.

Chez les hommes : avec Kévin Mayer, vice-champion olympique à Rio et champion du monde à Londres

Cinq semaines après son triomphe, Kévin Mayer (vainqueur aux mondiaux de Londres avec 8768 points) devrait être fête comme il se doit par le public. Il sera accompagné de l'Allemande Kai Kazmirek, médaillé de bronze à Londres, mais également de Damian Warner le Canadien, 5e (et vainqueur du Décastar en 2013), d'Oleksiy Kasyanov l'Ukrainien, 6e, de Kurt Félix et de Adam Helcelet, 8e. Ashley Bryant, Pieter Braun, Mihail Dudas et l'autre Français Bastien Auzeil ont également donné leur accord.

Chez les filles, dans l'heptathlon, la Française Antoinette Nana Djimou va essayer de se racheter après sa méforme et sa 16e place à Londres. Elle aura face à elle, la Néerlandaise Anouk Vetter (3e à Londres) ou la Cubaine Yorgelis Rodriguez (4e à Londres) ou Nadine Broersen qui l'avait emporté sur la plaine de Thouars l'an dernier.

Les péreuves se dérouleront les 16 et 17 septembre, de 11h à 18h30 le samedi et de 9h30 à 18h30 le dimanche.