Décathlon devient partenaire officiel de la NBA

Les basketteurs Lebron James, Stephen Curry ou encore le Français Rudy Gobert bientôt avec des maillots Décathlon ? Ce ne sera pas encore le cas, mais le fabriquant nordiste d'articles de sport met un premier pied outre-Atlantique, avec la conclusion d'un partenariat avec la NBA, la ligue de basket nord-américaine, la plus importante au monde et l'une des compétitions les plus suivies à l'international.

Ce partenariat, indique Décathlon sur son compte Twitter, consistera en une "gamme de sous-vêtements thermiques, d’accessoires et de chaussures aux couleurs des franchises NBA".

Les produits, conçus par la marque Tarmak, spécialisé dans le basket, seront commercialisés sur internet à partir du mois de mars, puis directement en magasin en avril.