Déception pour le Périgourdin Yoann Kowal aux Mondiaux d'athlétisme à Londres

Aligné sur la finale du 3.000 mètres steeple, le Périgourdin Yoann Kowal a terminé avant-dernier de la course mardi soir au championnat du monde d'athlétisme à Londres.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après une qualification obtenue de justesse, Yoann Kowal disputait ce mardi 9 août la finale du 3.000 mètres steeple aux mondiaux d'athlétisme à Londres. Après trois minutes de course, le Périgourdin a malheureusement tapé une barrière et chuté. Il n'a pas réussi à rattraper les autres coureurs et a terminé sa course avant-dernier. L'épreuve a été remportée par le Kenyan Conseslu Kiproto. L'autre Français engagé, Mahiedine Mekhissi-Benabbad a terminé à la quatrième place.

Yoann Kowal, visiblement victime d'une chute, prend la 13e place de la finale du 3000 m steeple en 8'34''53. #London2017 — FFA (@FFAthletisme) August 8, 2017

"C'était jouable, j'en suis certain." - Yoann Kowal

Cette contre-performance est forcément une déception pour Yoann Kowal qui ne cachait pas qu'il visait un podium. "J'ai eu un manque de visibilité sur plusieurs obstacles. Je n'arrivais pas à me situer car il y avait beaucoup de monde devant. Ça bousculait dans tous les sens," a raconté le Périgourdin au micro de France Bleu Périgord après sa course. "J'ai piétiné, je me suis éclaté contre la barrière. Ça m'a fait mal partout, ça m'a coupé la respiration. J'ai essayé de me motiver mais ça ne revient jamais. Je suis très très déçu. C'est une course dans le style qu'il me fallait, c'était vraiment jouable j'en suis certain. Je n'ai pas réussi à conclure alors que je suis en très bonne forme c'est vraiment frustrant," a conclu Yoko.