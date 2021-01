Déception sur le Grand Prix d'Amérique pour Bahia Quesnot, la jument élevée à Brix dans la Manche

C'est le trotteur Face Time Bourbon qui remporte le prix d'Amérique sur l'hippodrome de Paris Vincennes et conserve son titre de champion du monde de trot attelé. Mais la Manche a quand même brillé sur cette 100e édition.

C'est la déception pour Bahia Quesnot, la jument élevé à Brix. Elle laisse la victoire au trotteur Face Time Bourbon qui remporte le prix d'Amérique sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et conserve son titre de champion du monde de trot attelé. Mais Bahia a mené les 3/4 de la course et arrive 5e.

La Manche brille

Et la Manche brille quand même dans ce 100e grand prix d'Amérique : sur la 2e marche du podium, Jean-Michel Bazire passé par l'école de Graignes, et sur la 3e marche du podium un driver manchois, l'avranchinais Franck Nivard sur Gu d'Héripré