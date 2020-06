Décès à Beaucaire du "plus jeune médaillé olympique de l'histoire" en France

C'était le plus jeune médaillé olympique de l'Histoire de France. Et il avait pris sa retraite dans le Gard à Beaucaire. Le rameur Français Noël Vandernotte est mort ce vendredi. Il avait 96 ans.

Il a eu un destin extraordinaire. Noël Vandernotte est mort ce vendredi. Cet homme qui vivait à Beaucaire était le plus jeune Français médaillé aux Jeux Olympiques. C'était à Berlin en 1936, il avait précisément 12 ans, 7 mois et 20 jours. Noël Vandernotte était né à Anglet le jour de Noël 1923, d'où son prénom.

Noel Vandernotte avait choisi Beaucaire pour sa retraite parce que c'était la ville de son épouse. Il a 12 ans et demi quand il devient pendant ses vacances d'été le plus jeune médaillé français dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et pas n'importe lesquels, ceux de 1936 à Berlin, alors qu'Hitler est au pouvoir. Noel Vandernotte est barreur dans les épreuves d'aviron, celui qui guide le bateau sur le plan d'eau. Ses deux oncles, rameurs, sont à ses côtés. De ce séjour berlinois, le garçon garde le souvenir d’une carte postale écrite au crayon à ses parents. Ou celui d’une tenue d’apparat offerte à la délégation française : «Un pantalon de flanelle blanc, une chemise blanche, une cravate bleu-blanc-rouge, une veste bleue avec un écusson tricolore et un béret". Une parenthese avant la seconde guerre mondiale.

Son père qui resiste à l'occupant nazi est déporté, à Buchenwald. Une déportation à laquelle il survivra. Noël pour sa part se réfugie au Pays Basque où il est né en 1923. Réfractaire au STO, il finit la guerre dans les rangs de l'armée française. Apres une carrière agent d'assurance, il avait pris sa retraite à Beaucaire.

Fait officier de l'Ordre national du Mérite en 2008, il s’était aussi vu décerner la Croix du combattant et la médaille d’or de la jeunesse et des sport. Le 5 avril 2015, il avait également été fait Chevalier de la Légion d’Honneur.