Déconfinement : la liberté retrouvée des coureurs à pied longues distances !

C'est le premier week-end de déconfinement et le choix d'activités est beaucoup plus large ! Pour les joggeurs par exemple, souvent nombreux le dimanche, plus question de se limiter au rayon d'un kilomètre. Le périmètre est passé à 100 !

De quoi redonner le sourire aux coureurs longues distances comme l'athlète Samarien Ludovic Dubreucq, de l'amicale du Val de Somme et adepte du 100 kilomètres.

"Pendant deux mois, j'en ai profité pour me reposer un peu", explique Ludovic Dubreucq. "J'ai fait comme tout le monde et j'ai respecté un maximum le confinement. J'ai fait un peu de tapis, un peu de sorties très proches de chez moi. J'essaye de garder la forme mais sans vraiment de plan d'entraînement."

Mais avec le déconfinement, l'athlète a augmenté les cadences et les distances. "Cette semaine, je me suis fait quelques sorties un peu sympas à Bourdon, Flixecourt en passant par Yzeux", raconte Ludovic Dubreucq. "J'ai fait jusqu'à vingt kilomètres, ce que je ne faisais plus depuis deux mois. Il y avait des fourmis dans les jambes mais j'ai aussi un peu mal aux jambes !"

Des coins qui paraissent tout neufs !

Et avec ces nouvelle possibilités de circuit, Ludovic Dubreucq confie avoir "redécouvert des paysages et des choses jamais vues ! J'ai vu des endroits où je passe tous les jours mais qui m'ont paru tout neufs tellement c'était agréable et tellement on ne fait pas forcément attention aux petites choses en temps normal."