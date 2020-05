Déconfinement : La reprise se précise pour les clubs professionnels isérois

La nouvelle étape du déconfinement ouvre la porte à une reprise de l’activité des clubs professionnels. En Isère, la reprise des entraînements se rapproche, notamment pour le FCG et le GF38.

Le FCG est à l'arrêt depuis le 5 mars et ce match à Oyonnax

Dans son discours de jeudi, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé qu’à partir du 2 juin, et la nouvelle phase du déconfinement, les sportifs professionnels pourraient reprendre l’entrainement. En Isère, le FCG et le GF38 ne vont pas tarder. Voici le point pour les différents clubs pro du département.

FCG : Retour à Lesdiguères le 2 juin

Lucas Dupont et ses coéquipiers vont reprendre le 2 juin - Jacques Robert FCG Rugby

Les rugbymen grenoblois ne se sont plus croisés depuis le début du mois de mars et leur défaite à Oyonnax. Trois mois après, une éternité, leur retour sur le terrain est prévu le 2 juin. Mais cette reprise se fera à huis clos et par petits groupes. Seuls les joueurs ayant déjà passé des tests médicaux pourront venir. La prochaine saison de Pro D2 doit commencer début septembre.

CSBJ : Pas d’entrainement avant juillet

Bogdan Leonte, le troisième ligne du CSBJ lors du match contre Castanet en janvier dernier © Maxppp - Michel THOMAS

Les rugbymen berjalliens ont passé les tests médicaux mais, eux, ne reprendront pas tout de suite. Ils vont d’abord prendre des vacances, la reprise est envisagée début juillet. Quant au championnat de Fédérale 1, il pourrait redémarrer à la mi-septembre. Mais les ciel et grenat attendent de savoir dans quelle poule ils seront placés, puisqu'il est question de faire renaître l’ancienne poule élite.

GF38 : Reprise en deux temps fin juin

Florian Raspentino l'attaquant du GF38 - Julien Diaferia GF38

Les footballeurs du GF38 vont revenir à partir du 25 juin. Ils commenceront par passer des tests physiques et médicaux, avant de retrouver le terrain le 29 juin. C’est deux mois avant la reprise du championnat de Ligue 2 prévu le 22 aout.

BDL : Pas de reprise programmée

Lukas Horak sera encore Grenoblois la saison prochaine - Alain Inglese

Les hockeyeurs grenoblois ne sont pas encore fixés. La reprise de la Ligue Magnus, dont ils sont les derniers tenants puisque la saison a été interrompue, n’est pas encore fixée. De toute façon, la patinoire est en travaux jusqu’à fin août. Ce qui intéresse surtout les Brûleurs de Loups, actuellement, c’est de connaitre leur adversaire du premier tour de la Ligue des Champions. Le tirage au sort sera effectué le 3 juin, les matchs devraient se disputer en octobre.

BCTM : Pas de reprise programmée

Camille Cirgue, ici à droite en 2017, jouera toujours pour Meylan La Tronche la saison prochaine © Maxppp - Yves SALVAT

Les basketteuses de Meylan La Tronche, brillamment maintenues en Ligue 2 avant l’arrêt de la saison de Ligue 2, sont dans la même situation que les hockeyeurs grenoblois. Elles ne savent pas quand le championnat reprendra. Du coup, leur retour à l’entrainement n’est pas encore programmé. L’effectif, lui en revanche, est fin prêt pour cette deuxième saison au niveau professionnel : le BCTM ne va pas trop changer puisque huit joueuses de la saison passée sont conservées.