Déconfinement : en Occitanie, les amateurs de pétanque ont "grave" envie de rejouer

Dans toute l'Occitanie et même au delà, les boulistes attendent le déconfinement pour jouer de nouveau, sur les places des villages. En portant un masque, et en respectant les distances entre participants.

Pour l'instant, la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP) guette toujours un retour du gouvernement pour donner une date au redémarrage de l'activité des clubs, et à la reprise des compétitions. "On est dans l'attente de la validation du plan de déconfinement par le ministère" explique le Commingeois Michel Le Bot, président de la fédération départementale de Haute-Garonne, et vice-président délégué national de la FFPJP. La fédération attend une validation rapide du gouvernement pour communiquer.

Aujourd'hui, toute compétition de boules est interdite jusqu'au 15 juillet. Quant aux clubs, ils ne rouvriront pas le 11 mai, malgré la confirmation du déconfinement. Impensable encore de reprendre une activité collective, d’organiser des concours et encore moins des repas, qu'il y ait compétition officielle ou non.

En revanche, à partir de lundi, rien n’empêche a priori le bouliste amateur de faire une partie entre amis, à dix personnes maximum, en respectant les distances, et éventuellement en portant un masque, pour éviter toute contamination au Covid-19.

Il faut dire que le bruit des boules qui s’entrechoquent, mais aussi la convivialité, ont disparu des places de nos villages depuis l'entrée en vigueur du confinement, le 17 mars dernier. "Ca me manque grave" reconnaît Wilfried Aubert, le président du club de pétanque de Poucharramet (Haute-Garonne), où d'ordinaire les boulistes sont nombreux sur la place ombragée, devant l'église en briques rouges.

"Ca fait partie de la vie d'un village" renchérit Albéry Turpin, son homologue du Lherm, la commune voisine. "Nous, on a beaucoup de joueurs retraités pour qui c'est la sortie de la journée, leur moment de partage, où ils viennent rigoler, s'amuser. Donc oui, ça leur manque".

Le président de la "Joyeuse pétanque lhermoise" raconte d'ailleurs que "beaucoup d'adhérents [l']appellent pour savoir quand ils pourront se retrouver". Lui même s'estime "en sommeil" depuis deux mois.

Ne pas toucher les boules des autres

Lundi, cela semble donc possible de jouer, mais en prenant toutes les précautions explique Albéry Turpin : "on joue avec nos boules, on ne prend pas celles des autres. Quand on a joué sa boule, on sort du cercle et on se met à plus d'un mètre des adversaires. Et si plusieurs parties doivent se jouer, elles doivent être suffisamment éloignées pour ne pas qu'il y ait de regroupement de plus de dix personnes.

"Chacun ramasse ses boules à tour de rôle, et si on a des masques, je ne vois pas où est le danger" estime de son côté Wilfried Aubert.

Les pétanqueurs attendent cependant une clarification de la part du ministère des sports. Et ils espèrent ne pas rester sur le carreau.