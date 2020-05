Déconfinement : toujours pas de réouverture des clubs de fitness

La France est le 3ème pays le plus actif d'Europe sur la marché du fitness : 4300 salles, 6 millions d'adhérents et 30 000 emplois. Si l'Italie a rouvert ses salles ce lundi 25 mai, en France on est toujours dans l'attente d'une date.

Des clients impatients

Après plus de deux mois de fermeture les clients veulent a nouveau transpirer, "on reçoit énormément de messages sur nos réseaux sociaux et de mails nous invitant à rouvrir au plus vite, _certains de nos clients venaient trois ou quatre fois par semaine_. Pendant le confinement les français ont pris en moyenne 2,5 kilos donc l'été arrive, il est grand temps de reprendre le sport en salle" confie Edouard Texte gérant de plusieurs salles (Fitness Park) dans l’Hérault.

Pas de date de reprise annoncée

Il se murmure en coulisse que les salles de sport pourraient être autorisées à rouvrir mi-juin avec bien sur des mesures sanitaires : plexiglas, gel hydroalcoolique, marquage au sol... Le cahier des charges est attendu.

Le chiffre qui circule c'est 4 ou 5 m2 par personne, 1 m à 1,50 m d'épaule à épaule mais rien n'est encore officiel. On a toujours pas le cahier des charges. J'espère une réouverture au mieux entre le 8 et le 15 juin

Le coût des travaux nécessaire est estimé à "au moins 7000 euros par salle". Un effort financier qui s'ajoute à la perte probable de trois mois de chiffre d'affaire.

Près d'un tiers des salles pourraient ne pas passer le cap de l'année 2020.

Des la mi-mars, les adhérents des salles Fitness Park ont pu suspendre leurs abonnements . Il est toujours possible de le faire avec rétroactivité.

