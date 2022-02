Découverte de l'aïkido gratuite en mars à Nîmes au Judo club du Gard

Le Judo Club du Gard propose pendant le mois de mars une découverte de l'aïkido gratuite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. "L'aïkido est un art martial japonais basé sur le principe de non force, de non-opposition. Sa pratique permet de développer ses compétences physiques mais aussi mentales, assurent les dirigeants du club. Il favorise la détente du corps et de l'esprit, il permet de développer la confiance en soi, et le bien-être".

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Judo Club du Gard organise pendant tout le mois de mars une action "portes ouvertes" pour faire découvrir cet art martial qui peut s'avérer utile en cas de conflit ou d'agression.

"Les femmes, les hommes et les enfants curieux et désireux de venir découvrir notre discipline sont les bienvenu(e)s. Venez seul(e)s ou en famille, avec vos ami(e)s et enfants sans obligation de porter un kimono."

L'aïkido peut être pratiqué par tous et à tout âge.

Les cours pour adultes ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 19h30 à 21h. Pour les enfants de moins de 11 ans : les mercredis de 17h à 18h. Les ados (plus de 11 ans) : mercredi de 18h à 19h.

Renseignements : 06 34 65 24 66 ou 06 81 82 18 08. Dojo Charles Toni, 34 rue de Beaucaire, à Nîmes