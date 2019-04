Le Mans : découvrez la photo officielle des 24 Heures Motos

Par Boris Hallier, France Bleu Maine

Avant le coup d'envoi des 24 Heures Motos sur le circuit Bugatti du Mans samedi et dimanche 20 et 21 avril 2019, les pilotes et leurs motos se sont retrouvés dans le centre-ville du Mans pour rencontrer leur public ce mercredi.