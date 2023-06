Découvrez le nom du nouveau Palais des sports de Caen la Mer

L'Arène Mathilde, le Vol'Caen... Les propositions ont fusé ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Finalement, les élus ont retenu (le choix doit encore être validé ce jeudi soir en bureau communautaire) "Palais des Sports Caen la Mer". Un manque d'audace diront certains. Le maire de Caen, et président de Caen la Mer, Joël Bruneau, s'en explique : "il s'agit d'exprimer le fait qu'il s'agit d'un équipement du territoire de la communauté urbaine. Et aussi exprimer auprès des gens, des équipes qui viendront, des reportages qui seront faits qu'on est sur un territoire proche de la mer. C'est une de nos grandes qualités et on entend l'exprimer le plus possible. On aurait sans doute pu trouver des choses très originales mais, je me souviens, avant la Coupe du monde 98, du relatif étonnement lorsque celui qu'on appelait le Grand Stade a été dénommé Stade de France. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel et ça exprime chaque fois que c'est le stade du pays tout entier. Comme ici, ce sera le Palais des sports d'un territoire particulier qui s'appelle Caen la Mer et dont nous sommes tous habitants."

Le Palais des des sports accueillera 4200 personnes en configuration basket, 3700 pour le handball © Radio France - Philippe Thomas

Tennis, futsal, basket, rugby, boxe : découvrez le programme des 5 jours d'inauguration

A l'instar du festival Beauregard, le Palais des sports Caen la Mer aura lui aussi son "Before" avec les Vikings du Caen handball qui affronteront Dijon en 16ème de finale de la Coupe de France. Viendront ensuite cinq jours de festivités du 5 au 9 septembre. Aristide Olivier, rapporteur général en charge des Sports et des Finances à Caen la Mer : "on veut que ce soit une belle fête accessible à tous. C'est pour ça que cette inauguration sera complètement gratuite avec cinq soirées dans cinq configurations différentes. Le but, c'est de faire la fête avec du tennis le mardi (avec Jo Wilfried Tsonga, Alizée Cornet, Arnaud Clément et Gilles Simon), du futsal le mercredi, du basket le jeudi, le vendredi une fan zone pour l'ouverture de la Coupe du monde de rugby et le samedi, un gala de boxe. On veut montrer que cet équipement est polyvalent et surtout, on veut que les habitants se l'approprient, qu'ils vivent de belles émotions. Ce sera aussi un vrai défi de pouvoir aménager le lieu dans des configurations différentes en termes de sol, d'éclairage, de son. C'est aussi fait pour ça le Palais des sports, une grande polyvalence et cette volonté de pouvoir proposer rapidement un spectacle sportif différent."

En parallèle, cinq visites par jour, elles aussi gratuites, seront proposées durant ces journées d'inauguration pour découvrir le lieu et ses coulisses. Vous trouverez toutes les informations avec les modalités d'inscriptions à partir du 16 août sur le site de Caen la Mer .