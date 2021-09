Après l'appel à projets lancé au mois de février, voici les lauréats des Trophées Sport et Management 2021 qui viennent tout juste d'être décernés ce mercredi 29 septembre en partenariat avec France Bleu.

Découvrez les lauréats des 8e Trophées Sport et Management

Les lauréats de la 8e édition des Trophées Sport et Management

Les Trophées en quelques mots

Ouverts à tous les acteurs de l’écosystème sportif, ces trophées valorisent les initiatives et l’engagement efficace des acteurs de terrain. Avec un accent particulier sur l'énergie positive et les initiatives créatives, écoresponsables, solidaires et exemplaires de porteurs de projets dans une période difficile.

45 projets avaient été finalement nommés pour la délibération finale, les lauréats ont été désignés par un jury d'une trentaine de personnalités, composé d'anciens sportifs de haut niveau, acteurs du sport, journalistes et présidé par Patrice Hagelauer, ancien DTN de la FF Tennis et entraîneur des équipes de France de Coupe Davis.

Les lauréats

Stéphanie Gicquel, coup de coeur du jury, remis par Léopold Strajnic Directeur adjoint de l'Information de France Bleu

Remise du prix Coup de Coeur à Stéphanie Gicquel © Radio France - Emmanuel Roig

Brahim Annour pour le meilleur parcours de reconversion professionnelle pour un sportif en activité (boxe française savate, chef de projet BTP)

pour le meilleur parcours de reconversion professionnelle pour un sportif en activité (boxe française savate, chef de projet BTP) François Petit pour le meilleur parcours de reconversion professionnelle post carrière sportive (escalade, fondateur de Climb Up)

pour le meilleur parcours de reconversion professionnelle post carrière sportive (escalade, fondateur de Climb Up) François Bardot - Fédération Française de Sport Universitaire avec le U-Run Challenge dans la catégorie Management et économie du sport

- Fédération Française de Sport Universitaire avec le U-Run Challenge dans la catégorie Management et économie du sport Déborah Pardo avec Earthship Sisters dans la catégorie RSE / RSO Acteurs du Sport

avec Earthship Sisters dans la catégorie RSE / RSO Acteurs du Sport Sylvie Rossart de l'INSA Toulouse dans la catégorie Grandes Ecoles et Universités

de l'INSA Toulouse dans la catégorie Grandes Ecoles et Universités Benoît Quelard de la Mairie de Redon dans la catégorie Territoires

de la Mairie de Redon dans la catégorie Territoires Annabelle Grousset avec APA de Géant dans la catégorie Start-ups

avec APA de Géant dans la catégorie Start-ups Alain Salomé de Leroy-Merlin dans la catégorie Entreprises avec le Best Forum

de Leroy-Merlin dans la catégorie Entreprises avec le Best Forum Margot Chave et Jérôme Belaygue de la Ligue de football professionnelle Prix spécial du jury pour leur programme de lutte contre les discriminations