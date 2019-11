Découvrez les lauréats des Talents des Sports de la Somme

Amiens, France

Le Conseil Départemental de la Somme a remis ce jeudi les prix des Talents des Sports. Le titre de sportif de l'année, décerné à l'issue d'un vote du public a été attribué à la joueuse de tennis de l'A.A.C, Olivia Cappelletti. Quatre autres sportifs étaient nominés. Le cycliste Corentin Ermenault, le nageur Maxime Grousset, le champion de France du 1.500 mètres indoor Rédouane Hennouni-Bouzidi et l'apnéiste Béatrice Ernwein.

Olivia Cappelletti est championne du monde des 45 ans et plus avec l'équipe de France © Radio France - François Sauvestre

Jade Psonka décroche le prix espoir

Jade Psonka, décroche le prix espoir de cette édition des Talents des Sports. A quatorze ans, la joueuse du Tennis Club d'Amiens Métropole a récolté le plus de faveurs des auditeurs et internautes de France Bleu Picardie qui ont départagé les cinq concurrents. Plus de 1.600 personnes ont voté. Jade a décroché 48% des voix. Le judoka Luka Lomidze se place en deuxième position avec 32% des voix devant le tireur sportif Antoine Lenglet (13%). L'épéiste Paul Fortin et le nageur Mewen Tomac n'ont pas réussi de percée.

Le portrait de Jade Psonka est à découvrir ici

Dans les autres catégories des prix remis par le Conseil Départemental de la Somme, les gothiques d'Amiens, vainqueur de la Coupe de France remportent le Talent équipe. Mathis Trunde, kayakiste de Loeilly décroche le Talent de l'exploit sportif. Le talent de l'ambassadeur Samarien revient à Benjamin Pedrak du club d'haltérophilie de Villers-Bretonneux.