Découvrez les nommés pour les 9e Trophées Sport et Management

Après l'appel à projets lancé au mois de février et de longues délibérations d'un jury passionné, voici les projets nommés pour les Trophées Sport et management 2022 qui seront remis au mois de septembre prochain en partenariat avec France Bleu.

Les Trophées en quelques mots

Ouverts à tous les acteurs du monde du sport - associations, collectivités, clubs, entreprises - ces trophées valorisent les initiatives et l’engagement efficace des acteurs de terrain. Avec un accent particulier sur l'énergie positive et les initiatives créatives, écoresponsables, solidaires et exemplaires de porteurs de projets au sortir d'une période rendue plus difficile par la crise sanitaire et ses conséquences.

Les lauréats sont désignés par un jury d'une trentaine de personnalités, composé d'anciens sportifs de haut niveau, acteurs du sport, journalistes et présidé par Christophe Chenut.

