Découvrez les premiers noms du Challenger de tennis Cherbourg-La Manche

Un calendrier un peu chamboulé, une nouvelle salle mais pour ses trente ans, le challenger de tennis Cherbourg-La Manche ne déroge pas à la tradition : "C'est un mélange d'anciens et de jeunes joueurs. On a des joueurs qui explosent ou retrouvent une seconde vie après avoir été soit blessé soit avoir chuté au classement ATP", explique Anthony Thiébot, l'organisateur du tournoi qui se déroulera du 11 au 19 février au complexe Jean Jaurès d'Equeurdreville-Hainneville.

Déjà huit Français inscrits

Parmi les inscrits, on note la présence de cinq joueurs qui ont connu le Top 100 mondial. Cinq ont remporté un tournoi du Grand chelem chez les juniors. La moyenne d'âge des 21 joueurs qui entrent directement dans le tournoi est de 25 ans. Au 24 janvier, treize nations sont représentées. La liste officielle des qualifiés sera dévoilée ce jeudi 26 janvier.

La tête d'affiche, c'est le Canadien Vasek Pospisil, ex-25e joueur mondial et quart de finaliste à Wimbledon en 2015. Désormais 99e au classement ATP, il est le symbole de ces joueurs "à la relance", comme l'Australien John Millman (ancien 33e mondial, quart de finaliste de l'US Open en 2018) et le Tchèque Lukas Rosol (ex-26e mondial, finaliste du challenger de Cherbourg-La Manche en 2021).

Huit Français sont d'ores et déjà sur les rangs, dont de nombreux espoirs qui ont remporté Roland-Garros chez les jeunes : quart de finaliste en 2022, Luca Van Assche a remporté le tournoi junior porte d'Auteuil en 2021 et vient de bénéficier d'une wild card à l'Open d'Australie, et Gabriel Debru, a gagné Roland-Garros chez les jeunes en 2022 (il est également le quatrième plus jeune joueur à s'imposer dans un Challenger au XXIe siècle). Des petits prodiges qui espèrent marcher dans les pas du vainqueur de l'édition 2022 du challenger, le Nîmois Benjamin Bonzi, qui doit devenir lundi le n°1 français.

Benoît Paire a "oublié de s'inscrire"

Quant à l'enfant terrible du tennis français, Benoît Paire (33 ans, 172e mondial, ex-18e à l'ATP), l'organisation indique qu'il a "oublié de s'inscrire. Il rentrait dans le tableau, il a le classement pour, mais il a oublié de s'inscrire. C'est un peu dommage", explique Anthony Thiébot. Obtiendra-t-il une wild card d'ici le 11 février ? Tout reste possible. Mais d'autres grands noms du tennis tricolore sont encore en attente pour intégrer le tournoi. On pense notamment à Pierre-Hugues Herbert (269e, ancien 36e mondial) ou Kenny de Schepper (347e à l'ATP, quatorze participations en 29 éditions du challenger Cherbourg-La Manche).

Pour rappel, le vainqueur du challenger de tennis Cherbourg-La Manche remporte 75 points au classement mondial et 9.880 euros.

Les 21 premiers noms