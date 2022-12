Découvrez les principaux événements sportifs de 2023

Après une année riche en émotions sportives avec les Jeux olympiques d'hiver ou la Coupe du monde, place à 2023 qui n'a rien à envier à l'année qui se termine. Cette nouvelle année débute par le Rallye Dakar ainsi que par la reprise des championnats professionnels de football. Le point d'orgue sera la Coupe du monde de rugby, organisée en France du 8 septembre au 20 octobre. Voici le programme des principaux événements sportifs de 2023.

Janvier

L'année débute fort avec le Dakar 2023 , plus célèbre et prestigieux rallye du monde. La course se déroule une nouvelle fois en Arabie Saoudite du 31 décembre au 15 janvier. Au programme : un prologue et 14 étapes pour un total de 8.549 km de parcours dont 4.706 de spéciales.

Janvier sera également un mois observé par les amateurs de handball avec le championnat du monde masculin. La compétition se tient en Pologne et en Suède du 11 au 29 janvier et les Bleus de Guillaume Gille débutent lors du match d'ouverture face à la Pologne.

Enfin, ce mois de janvier est particulièrement chargé avec le premier Grand Chelem de tennis de l'année : l'Open d'Australie. Du 16 au 29 janvier, Rafael Nadal remet son titre en jeu et pourrait bien se retrouver face à Novak Djokovic, cinquième mondial. L'occasion peut être pour la française Caroline Garcia, autrice d'une très belle saison 2022, de remporter son premier Grand Chelem ?

Février

Le mois de février débutera avec l'incontournable rendez-vous des fous du ballon ovale : le Tournoi des Six nations. Le XV de France remet son titre en jeu face à l'Italie le dimanche 5 février. Le tournoi s'achèvera le 18 mars et fera office de préparation pour la Coupe du monde qui se tiendra en France en septembre.

Du 6 au 19 février, la France aura l'honneur d'accueillir les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel. La crème des skieurs et skieuses du monde entier est attendue dans les Alpes françaises. La dernière fois que la compétition s'est tenue dans notre pays, c'était en 2009 à Val d'Isère.

Outre-Atlantique, le mois de février est incontournable puisque s'y tient la finale du Superbowl de football américain. L'événement se tiendra le 12 février au State Farm Stadium à Glendale, en Arizona avec un show assuré par la chanteuse Rihanna à la mi-temps.

Enfin, les huitièmes de finale de la Ligue des champions débutent le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Le PSG, dernière équipe française en lice, affronte le redoutable Bayern Munich.

Mars

C'est le 5 mars que débute la nouvelle saison de Formule 1. L'occasion pour Max Verstappen, double champion en titre, de remettre sa couronne en jeu. Le Français Pierre Gasly concourra sous ses nouvelles couleurs, l'écurie Alpine aux côtés d'Esteban Ocon.

Premier grand rendez-vous du cyclisme de l'année, Paris-Nice se déroulera du 5 au 12 mars. Huit étapes au départ de Mantes-la-Ville.

Le 24 mars, l'équipe de France de foobtall se réunira pour la première fois depuis la finale perdue face à l'Argentine en Coupe du monde. Les Bleus débuteront les qualifications pour l'Euro 2024 contre les Pays-Bas. Ils affronteront l'Irlande le 27 mars.

Avril

En avril, les rendez-vous incontournables du cyclisme se poursuivent avec le Tour des Flandres à partir du 2 avril. Puis le célèbre Paris - Roubaix, le 8 avril pour les femmes, le 9 avril pour les hommes. Le 23 avril, place à la classique Liège - Bastogne - Liège.

Du côté du football, la finale de la Coupe de France se tiendra le 29 avril au Stade de France, l'occasion de savoir qui succédera à Nantes.

Mai

Cyclisme toujours en mai, avec le Tour d'Italie qui se tiendra du 6 au 28, l'un des trois grands tours de la saison et qui permet de dégager des tendances pour le Tour de France.

Le 14 mai se tiendra le Grand prix MotoGP de France au Mans, tandis que le 20 mai aura llieu la finale de la Coupe d'Europe de rugby à Dublin. Le 28 mai, la Formule 1 effectue son passage obligé par Monaco. C'est le même jour que débutera le tournoi de Roland Garros à Paris et qui s'achèvera le 11 juin.

Juin

Le mois de juin débutera par la 38e et dernière journée des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. On connaîtra alors le nom du club champion de France. On saura aussi quelles seront les quatres équipes qui seront reléguées en Ligue 2, nouveauté cette saison afin de faire passer le championnat à 18 clubs en 2023-2024 au lieu de 20.

Le 10 juin se tiendra l'une des grands messes incontournables du football européen : la finale de la Ligue des Champions. Elle se tiendra au stade olympique Atatürk d'Istanbul. Le même jour débuteront les 24 Heures du Mans. Du 10 au 11 juin, la célèbre course fêtera son 100e anniversaire.

Du côté du rugby, la finale du Top 14 se tiendra le 17 juin au stade de France à Saint-Denis pour trouver le successeur à Montpellier.

Juillet

Voilà l'été et la plus belle des courses cyclistes au monde : le Tour de France débutera dès le 1er juillet et s'achèvera le 23. La Grande Boucle partira du Pays Basque espagnol direction les Pyrénées, rejoindra le Massif central puis les Alpes avant de terminer en Alsace. Découvrez ici le profil des 21 étapes .

L'édition masculine sera suivie de près par celle des femmes. Pour la deuxième édition de cette nouvelle mouture, le Tour de France femmes se tiendra du 23 au 30 juillet avec un parcours au départ de Clermont-Ferrand en direction des Pyrénées.

En parallèle, un deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis se tiendra en Angleterre, Wimbledon du 3 au 16 juillet.

Les fans de football tourneront les yeux de l'autre côté de la planète du 20 juillet au 20 août pour la Coupe du monde de football féminin qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Août

L'été continuera d'être sportif avec plusieurs événements incontournables en août. Avec notamment les championnats du monde d'athlétisme du 19 au 27 à Budapest en Hongrie. La finale de la Coupe du monde de football féminin le 20 août.

En cyclisme, le Tour d'Espagne s'élancera le 27 août pour se conclure le 17 septembre. Tandis que l'US Open de tennis à New York débutera le 28 août.

Septembre

Ce sera le mois le plus sportif de cette année 2023 en France. La Coupe du monde de rugby se tient dans notre pays du 8 septembre au 20 octobre. LE XV de France démarrera très fort avec un match face à la Nouvelle-Zélande au stade de France. Plusieurs villes françaises accueilleront des matchs : Marseille, Saint-Etienne, Lyon, Lille, Nantes, Nice et Bordeaux.

Forte d'une série de treize victoires consécutives à l'heure où sont écrites ces lignes, les Bleus font office de grands favoris pour ce Mondial.

Enfin, l'année 2023 promet d'être aussi celle des grandes répétitions avant l'événement majeur des Jeux olympiques de Paris en 2024.