Découvrez les sportifs qui vont défendre les couleurs du Nord et du Pas-de-Calais à Tokyo

Et parmi eux on retrouvera 5 sportifs prêts à défendre les couleurs du Nord et du Pas-de-Calais lors des épreuves des Jeux Paralympiques qui débutent ce mardi au Japon. 1 femme et 4 hommes.

L'haltérophile Souhad Ghazouani

L’haltérophile Souhad Ghazouani, originaire de Saint Saulve cherchera à décrocher à Tokyo une 5ème médaille en 5 participations A 39 ans, elle voudra étoffer un palmarès qui compte déjà un titre olympique conquis à Londres en 2012, une couronne mondiale et 5 victoires aux championnat d’Europe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le paratriathlète Antoine Pérel

L’hazebrouckois aura lui la chance de prendre part pour la 2ème fois à cette fête olympique mais en changeant de discipline. Aujourd’hui paratriathlète, il avait participé au concours de saut en longueur à Pékin en 2008.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le tireur Christophe Tanche

Le lillois Christophe Tanche lui aussi participera à ses 2ème Jeux Paralympiques. Présent à Rio en 2016, le spécialiste du tir sportif espère décrocher une première médaille olympique dans sa carrière sur l’épreuve de carabine à 10 m ou à 50m.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le duo Rodrigues Brenek, Samir Vanderbeken en boccia

Enfin, Le Nord pourra également s’appuyer sur le duo composé de Rodrigues Benek et Samir Vanderbeken. Les cambrésiens défendront les couleurs de la France en boccia, un sport de boules, cousin de la pétanque. La boccia fait ses grands débuts aux Jeux Olympiques.