Défaite du BBH à Metz :"C'est un gros coup sur la tête" Brest handball

"Ça a été très très compliqué, on a fait un non match", assume la gardienne du Brest Bretagne Handball Cléopâtre Darleux, après la défaite infligée par Metz en finale aller du championnat féminin de handball. " Je suis déçue du résultat", ajoute la Brestoise, au micro de Mathieu Charré, après ce match perdu 31-24, alors que son entraîneur concède que "c'est un gros coup sur la tête, c'est la première défaite depuis la fin février, avec une suite de matchs gagnés contre des adversaires prestigieux".

D'autant plus qu'à deux semaines près, cela faisait deux ans que les Rebelles n'avaient pas été renversées par les Dragonnes.

Match "parfait" vs des Brestoises "fatiguées"

Que s'est-il passé ? Le coach messin évoque un match "presque parfait", alors qu'en face, "on a ressenti de la fatigue", explique la gardienne. Laurent Bezeaux analyse : "Elles se sont exprimées les unes après les autres, mais pas les unes avec les autres, pas ensemble..." Et c'est dur à encaisser, devant 700 supporters messins et la grosse caisse qui a résonné toute la rencontre pour le retour du public en salle : "C'est la première défaite depuis la fin février, avec une suite de matchs gagnés contre des adversaires prestigieux."

Ce n'est pas fini - Cléopâtre Darleux

Mais il s'agit là d'une finale aller. Le retour, ce sera dimanche, devant 800 spectateurs acquis aux Brestoises à l'Arena, et avec sept buts de retard, rien n'est joué : "On va se remobiliser, ce n'est pas fini, on a vu beaucoup d'équipes renverser la tendance. On a nous aussi réussi à gagner contre Metz avec un score conséquent. On va se battre ! On a vraiment envie de gagner ce titre", affirme Cléopâtre Darleux qui n'envisage pas un 24e titre messin.

La finale retour, c'est dimanche à l'Arena et en direct sur France Bleu Breizh Izel.