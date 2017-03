Les hockeyeurs Amiénois ont été battu (5-4) par les Brûleurs de Loups de Grenoble, ce mercredi soir, à l'occasion du match 2 des quarts de finale de la ligue Magnus de hockey sur glace. Pourtant, rien n'est joué. La série reste indécise.

Défaite frustrante pour les hockeyeurs Amiénois sur la glace de Grenoble ce mercredi soir. Dominés toute la rencontre, et déjà rapidement menés 2-0 (9è), les Gothiques auraient pu renverser la situation en fin de match. Mais les deux buts inscrits dans le dernier tiers-temps par Matima et Riendeau n'ont pas permis aux Amiénois d'arracher une mort-subite. Constat amer pour Mario Richer, l'entraîneur Picard : "On doit travailler pendant 60 minutes, il faut comprendre !".

Défaite mais contrat rempli pour les Gothiques ?

Pourtant à l'heure de quitter Grenoble, après les deux premiers matchs de la série, le contrat est rempli pour les Gothiques. "Je veux retenir notre caractère" disait Fabien Bourgeois après le match 2. Amiens et Grenoble basculent à égalité (1-1) à l'heure de disputer les matchs 3 et 4 au Coliséum d'Amiens. "J'ai déjà connu les play-offs à Amiens. Ce sera dur pour Grenoble de jouer au Coliséum" prévient Fabien Bourgeois. L'objectif à l'aube des quarts de finale était de remporter un match à Grenoble : c'est fait. De quoi aborder les matchs 3 et 4 plus sereinement, et de déjà envisager un 5ème match, à Grenoble, le mercredi 8 Mars.