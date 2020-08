Défoulez-vous en toute sécurité en lançant des haches à Saint-Étienne

Cette activité se développe sur Saint-Étienne et sa région. On la pratique entre amis ou en famille pour un moment convivial à coup sûr. On s'amuse, on se défoule, on tente des performances. Cet été, on a testé pour vous : le lancer de haches.

Le lancer de haches, en quoi cela consiste?

Le lancer de haches est une activité en cours de développement dans la Loire mais aussi dans le Lyonnais. Ensuite le principe du jeu est très simple : une hache, un tronc coupé en guise de cible et le but étant de planter la hache le plus au centre possible.

Une hache n'ayant pas le même potentiel tranchant qu'une bille, il faut évidemment prendre des mesures de sécurité. Et la structure Clash de Haches vous propose de très bonnes conditions. Chaque piste de lancer est séparée de sa voisine par des filets rigides métalliques. Et il est interdit de se positionner derrière le lanceur.

Une activité ouverte à tous

Sur son site, Clash de haches annonce la couleur et nous assure que c'est ouvert à tous et pour de nombreuses occasions : entre amis, entre collègues d'entreprise, pour un enterrement de vie de garçon ou jeune fille, pour un anniversaire ou pour un tournoi.

Lancer une hache défoule. Mais cette activité n'est qu'une question de force. En effet, il faut trouver la bonne distance de lancer pour que la hache est le temps de tourner suffisamment sur elle-même, et puis il faut viser le mieux possible. Donc il faut une certaine finesse aussi.

Clash de haches est aussi un lieu convivial car il y a aussi un bar proposant des boissons fraîches (sans alcool). Un bon verre frais après une session de lancer est généralement apprécié surtout l'été.

Infos pratiques

Clash de hachespropose différents horaires selon le jour d'ouverture :

Du mardi au vendredi : 17h à 22h (dernières sessions à 21h)

17h à 22h (dernières sessions à 21h) Samedi : 13h à 23h (dernières sessions à 22h)

13h à 23h (dernières sessions à 22h) Dimanche : 13h à 20h (dernières sessions à 19h)

Si vous êtes des groupes vous pouvez réserver en dehors des horaires d’ouvertures.

Comptez un minimum de 12 euros par personne pour une session de une heure.