Montpellier, France

Une médaille de plus pour le club de Montpellier aux championnats d'Europe de natation qui se déroulent à Glasgow en Ecosse. La Néerlandaise Sharon van Rouwendaal, entraînée par Philippe Lucas a remporté l'or aux 5 km en eau libre ce mercredi après midi en 56 minutes dans les eaux très froides du Loch Lomond, près de Glasgow.

C'est la cinquième médaille pour le MUC Natation, le club de Montpellier, après le titre de la Française Fantine Lesaffre sur le 400 mètres quatre nages, celui de la Française Marie Wattel lors du relai 4x100 m nage libre, et les deux médailles d'argent et de bronze de la Russe Anna Egorova sur le 4x200 m nage libre et le 800 m nage libre.

Un très bon résultat pour le club de Montpellier et tout particulièrement pour l'emblématique Philippe Lucas, entraineur de Marie Wattel, Anna Egorova et Sharon van Rouwendaal.

Et ce mercredi soir trois nouvelles chances de médailles montpelliéraines : à 17h30 Damien Joly sur 800 mètres nage libre, à 17h40 Marie Wittel pour le 100 mètres nage libre et à 18h30, Fantine Lesaffre, déjà titrée sur le 400 mètres, tentera de remporter le 200 mètres quatre nages.

à lire Lucas arrive à Montpellier pour relancer la natation