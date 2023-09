Déjà forfait jusqu'à la fin de saison, le pilote d'IndyCar Simon Pagenaud quitte son équipe américaine

Après deux ans de bons et loyaux services, le pilote originaire de Montmorillon Simon Pagenaud perd son volant au sein de Meyer Shank Racing, son équipe américaine. Forfait jusqu'à la fin de la saison après sa violente sortie de piste tout début juillet, il a annoncé cette fin de collaboration sur ses réseaux sociaux ce mardi. Le pilote français sera remplacé par Felix Rosenqvist la saison prochaine.

"Me concentrer sur ma réccupération"

"J'aurai aimé accomplir plus ensemble au cours de ces deux saisons et gagner des courses, mais nous n'avons pas été en mesure de le faire", écrit-il notamment sur X (anciennement Twitter). Va-t-il rejoindre une autre écurie ? "Pour le moment mon objectif est de me concentrer sur moi même et ma récupération", ajoute-t-il dans son message. Son a avenir aux Etats-Unis s'écrit désormais en pointillé.