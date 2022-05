Demi-finale du RCT, match décisif pour l'OM : soirée exceptionnelle à vivre ce samedi sur France Bleu Provence

Ne prévoyez rien pour votre samedi soir, le programme est déjà tout trouvé ! Soyez à l'écoute de France Bleu Provence afin de suivre la demi-finale du RCT en Challenge Cup et l'avant-dernière journée de Ligue 1 pour l'OM, peut-être décisive dans la course à la Ligue des Champions. Ces deux matchs débuteront à 21h mais retrouvez Kevin Colloc avec nos journalistes et consultants sur place dès 20h30, pour l'avant-match.

RCT - Saracens : une demi-finale de prestige à Mayol

L'ambiance s'annonce bouillante à Mayol. Les Toulonnais affronte l'une des meilleures équipes d'Europe, les anglais des Saracens. Le club de Londres se déplace avec ses nombreuses stars et internationaux anglais, à l'image d'Owen Farrell ou encore Maro Itoje. Après un début de saison très difficile, le RCT est dans une exceptionnelle dynamique et n'a perdu qu'une fois, toutes compétitions confondues, sur ses huit derniers matchs. L'enjeu est de taille puisque Toulon n'a jamais remporté la Challenge Cup.

Coup d'envoi : 21h au Stade Mayol à Toulon.

Commentaires : Luc Chemla avec Stéphane Guyot, ancien joueur du RCT

Rennes - Marseille : un ticket en Ligue des Champions à aller chercher

A deux journées de la fin d'une saison marathon, Marseille tient la corde dans la course pour la deuxième place de Ligue 1, permettant d'accompagner le Paris SG, champion, en phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Mais pour s'en approcher encore un peu plus, voire valider définitivement son ticket, l'OM doit impérativement gagner ce samedi à 21h à Rennes, 5ème.

"On n'a pas besoin d'en parler entre nous pour savoir à quel point la Ligue des champions est importante pour le club, ses finances, les supporters, les joueurs. Ça peut changer beaucoup de choses", a admis le milieu marseillais Valentin Rongier. Mais les Olympiens tirent la langue au moment de se déplacer chez les Bretons, un obstacle de taille pour une équipe privée, notamment, de son maître à jouer Dimitri Payet, blessé. Monaco, troisième, à l'affût derrière l'OM, gardera aussi un oeil sur ce choc déterminant. Face à Brest, les Monégasques visent un 9e succès consécutif qui leur permettrait d'accentuer la pression sur leurs concurrents.

Coup d'envoi : 21h au Roazhon Park à Rennes.

Commentaires : Bruno Blanzat