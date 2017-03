Demi-finales de Ligue Magnus - Boxers de Bordeaux : "Ca va être chaud bouillant" annonce le manageur Stéphan Tartari

A égalité avec Gap au terme des deux premiers matches, les hockeyeurs bordelais ont les crocs avant de retrouver les Rapaces ce weekend. La finale n'est pas un doux rêve. Interview.

France Bleu : Vous rentrez de Gap avec une victoire en poche. Objectif atteint ?

Stéphan Tartari : On est très satisfaits. Depuis trois mois, Gap marche sur l'eau. Notre dernier revers là-bas avait été cinglant (ndlr : 5-0) et compliqué à vivre. Lors du premier match, on fait ce qu'il faut, on est à 2-2 au début du troisième tiers, on prend un but gag et après on a vraiment du mal et on est puni sévèrement à l'issue d'un match bizarre avec beaucoup d'observation. Mercredi soir, on est vraiment entré dans la demi-finale des deux côtés avec une tension très forte, une agressivité décuplée. On a vraiment été très bons et on mérite pleinement cette victoire.

En quart face à Lyon, vous aviez déjà rectifié le tir après avoir perdu le premier match ?

Bien sûr. C'est le travail de Philippe (ndlr : Bozon) et de tout son staff d'analyser ce qui n'a pas marché, de faire de la vidéo et de réagir en conséquence en mettant en place des choses qui ont très bien fonctionné. On a surpris Gap. Ils n'étaient pas contents car leur objectif c'était de garder l'avantage de la glace. A un partout, la balle est dans notre camp. A nous de faire le boulot dès demain soir lors du troisième match.

On a eu une implication de tous, on a payé le prix pour le groupe, on s'est mis devant les lancers, on a patiné et mis de l'intensité. Quand toute l'équipe le fait, avec en plus la touche de talent, c'est difficile de nous arrêter. Marquer cinq buts à l'extérieur, c'est bon signe.

Vous avez réussi à empêcher Gap de mettre de la vitesse dans son jeu, c'est la clé ?

Stéphan Tartari, manageur de Boxers qui prennent goût aux playoffs © Radio France - Damien Gozioso

Le weekend à Mériadeck s'annonce électrique ?

Il reste encore des places mais on va faire le plein. C'est historique pour nous. Le rôle du public va être très important. On sait que ça va être chaud bouillant. Les joueurs ont hâte d'en découdre à la maison et de retrouver leurs supporters.

Après le premier match j'ai entendu des petites choses du genre ' Les Boxers, ils sont à la limite, ils vont se faire exploser en quatre matches'. Non, non, il ne faut pas nous enterrer, on est là, vivants et on va se battre jusqu'au bout. On a très envie d'aller en finale.

Physiquement, la répétition des matches commence à être usante ?

Ça pèse mais ça pèse pour tout le monde. Gap, nous, Grenoble ou Rouen...Ça tire et il y a des bobos. L'essentiel c'est de se reposer, de récupérer et de garder le rythme. C'est à nous de bien entamer ce match, d'être frais et d'imposer notre jeu et de ne pas subir parce qu'on est à la maison.

Vous avez les moyens d'imposer votre hockey, même face à Gap ?

On l'a fait contre Lyon même si Gap est au dessus. Ils ne sont pas premiers de la phase régulière pour rien et sont légèrement favoris de cette demi-finale. Après le premier match j'ai entendu des petites choses du genre ' Les Boxers, ils sont à la limite, ils vont se faire exploser en quatre matches'. Non, non, il ne faut pas nous enterrer, on est là, vivants et on va se battre jusqu'au bout. On a très envie d'aller en finale. On sait que ça va être très dur mais on va se battre. Pas grand monde nous donnait vainqueur mercredi soir. On a déjoué les pronostics, c'est bien.