Départ de Philippe Lucas : la Métropole et le club n'ont plus les moyens de financer la "team Lucas"

Fin de l'aventure montpelliéraine. L'inclassable entraîneur de champions de natation Philippe Lucas quittera Montpellier avec ses nageurs après les Jeux Olympiques de Tokyo, il va s'installer à Martigues. Le club et la Métropole arrêtent les frais.

Son départ de Montpellier était annoncé, il est acté. Philippe Lucas quitte Montpellier, après les Jeux Olympiques de Tokyo, il va prendre ses quartiers à Martigues.

Le Montpellier Méditerrannée Métropole Université club de natation ( 3MUC ) n'a plus les moyens de financer la "team Lucas ", lui et ses 23 nageurs de haut niveau. Le président du club Philippe Jamet plaide coupable : "nous avions tabler sur 100 000 euros de sponsor par an, nous ne les avons pas trouvés, sur 5 ans, ça fait 500 000 euros d'argent qui n'est pas rentré."

"Ça aurait été tellement beau qu'on puisse aller avec lui jusqu'aux JO de 2024 à Paris" Philippe Jamet

La Métropole de Montpellier dirigée depuis juin 2020 par la majorité de Michael Delafosse, elle aussi arrête les frais. A la fin de l'année dernière pour sauver le club au bord du dépôt de bilan , elle a voté une aide exceptionnelle de 488 000 euros.

Christian Assaf, le vice président en charge du sport se défend d'avoir eu la peau de Philippe Lucas :" nous avons permis à Philippe Lucas de préparer ses athlètes, jusqu'aux jeux Olympiques, qui ont été reculés d'un an, dans les meilleurs conditions possibles, nous n'avons pas les moyens de subventionner un pôle de nageurs à ce niveau là."

Philippe Lucas aura donc passé 5 ans à Montpellier, à la piscine Neptune de la Mosson , car il voulait des bassins en extérieur pour ces nageurs.

"Un grand merci pour le palmarès et pour l'homme, que j'ai découvert sous la carapace, si c'était à refaire, je le referais avec lui, mais pas de la même manière financièrement." Philippe Jamet

La team Lucas a ramené à Montpellier 50 titres de champion de France, 5 titres européens, une médaille d'or olympique. Quatre de ses nageurs sont qualifiés pour Les JO de Tokyo.

Est-ce la fin du haut niveau de natation à Montpellier ? Philippe Jamet rappelle que le club était déjà le 8 ème de France avant la venue de Philippe Lucas, que tous ses nageurs ne vont pas partir, mais qu'il y aura une période de transition. Côté Métropole, Christian Assaf appelle les trois grands clubs de natation de Montpellier, à mutualiser leurs forces pour créer un pôle d’élite , et "La métropole sera là pour vous aider" assure-t-il.

