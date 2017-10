Derby ASON/AVB en Ligue B de volley-ball

L'ASON reçoit l'AVB ce vendredi soir à Orange en Ligue B de volley-ball. Certains joueurs ont fait la navette entre les deux clubs.

En volley-ball, c'est la troisième journée de Ligue B ce vendredi soir. Avignon se déplace à Orange à 20h30 à la salle Maurice Purpan. L'AVB est 8e, l'ASON est 9e. L'AVB est remonté cette saison en ligue B. Les deux clubs se retrouvent donc pour un derby.

Sur le parquet, le joueur d'Orange Fabien Vergoz retrouvera avec nostalgie l'AVB, l'équipe où il a signé son premier contrat professionnel il y a 11 ans : "Je me sens toujours nostalgique quand je vois les gens d'Avignon. On a une motivation supplémentaire quand on joue les anciens clubs, on a envie de briller!"

Le match se joue ce soir à la salle Maurice Purpan, le fondateur du club... un homme qui a a formé le joueur d'Avignon Hassan Jaldou, un gamin de Fourchevieille, devenu sportif professionnel. "Ca m'a appris à me forger un sacré caractère. J'essaie de montrer la voie aux jeunes des quartiers. Si j'ai réussi sans passer par les centres de formation, tout le monde peut le faire". Il attend de la soirée "beaucoup de plaisir, on va là-bas pour gagner."