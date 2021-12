Dernier entrainement pour l'AS Panazol avant les 32e de finale de la coupe de France de football

. C'était le dernier entrainement ce jeudi soir au stade Saint-Lazare pour les joueurs de l'AS Panazol qui affronteront samedi après-midi Vitré en 32e de finale de la coupe de France de Football. Panazol, club de régionale 2 c'est le petit poucet de la compétition... De quoi motiver encore plus les joueurs. C'est une équipe très soudée et très motivée qui s'est présentée lors de cet ultime entraine". Mais s'ils veulent gagner et aller plus loin en coupe de France c'est aussi pour tous ceux qui les soutiennent comme l'explique le capitaine de l'équipe Ouail Ouanjine

L'équipe de l'AS Panazol juste avant de débuter l'entrainement © Radio France - Françoise Ravanne

Des joueurs sous pression mais une pression positive

"Il faut qu'on soit dans l'exigence et dans le travail" ce sont les mots d'Amine Ihrab, le coach de l'AS Panazol à ses joueurs. Mais ces derniers se montrent déterminés à réaliser un nouvel exploit. "On a battu Angoulème, pourquoi pas Vitré" souligne l'avant-centre Abdelgahni Moulai. "Si on n'y croit pas ce n'est pas la peine de rentrer sur le terrain" ajoute son coéquipier Boubakar Boutoffah. Tous deux reconnaissent qu'ils ont une pression mais c'est une pression positive. C'est aussi ce qui leur donne une véritable énergie.

Les derniers ajustements prodigués par le coach © Radio France - Françoise Ravanne

Une équipe qui veut gagner aussi pour faire plaisir au public

Tous les joueurs sont des amateurs et ont des professions dans des univers différents. Ils reconnaissent avoir eu du mal cette semaine à penser à autre chose qu'au match de samedi comme Boubakar "Je suis conseiller en insertion professionnelle pour des jeunes déscolarisés mais ces jours-ci je n'ai pas été très productif". Quant à Abdelgahni "Je suis cheminot et du coup j'ai pris une semaine de congés; ". Mais s'ils veulent gagner et aller plus loin en coupe de France c'est aussi pour tous ceux qui les soutiennent comme l'explique le capitaine de l'équipe Ouail Ouanjine. "Beaucoup de gens font en sorte de nous encourager et de nous pousser vers l'avant, on se battra donc pour nous et pour eux aussi". Des joueurs qui sont aussi conscients que l'engouement va bien au delà de la ville de Panazol.