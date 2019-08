Dernière ligne droite avant le WAC 2019 à Châteauroux

Plus que quelques jours avant les championnats du Monde de Voltige aérienne. C'est l'aéroport de Châteauroux qui reçoit ! C'est la deuxième fois depuis 2015. Sur le tarmac on s'active pour régler les derniers détails avant ce rendez vous international qui commence le 22 août et dure jusqu'au 31.