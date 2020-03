Dernière ligne droite un peu chamboulée pour les karatékas sarthois qui rêvent des Jeux olympiques

Il reste deux compétitions à Leïla Heurtault et Dnylson Jacquet (Samouraï 2000) pour accrocher un maximum de points et se qualifier pour les JO de Tokyo, où leur discipline figurera pour la première fois. Objectif : rester concentrer même si le calendrier est un peu bousculé par le coronavirus.

C'est la dernière ligne droite pour les deux karatékas sarthois du Samouraï 2000 qui visent les Jeux Olympiques. Leïla Heurtault et Dnylson Jacquet peuvent encore rêver de représenter la France à Tokyo en juillet prochain pour la première apparition de leur discipline aux Jeux Olympiques. Pour finir parmi les quatre premiers mondiaux de leur catégorie (qualification directe) ou arracher une participation au tournoi de qualification olympique en mai, il reste deux compétitions. Mais le calendrier a été un peu bousculé.

À cause du coronavirus, l'avant-dernière étape, l'open de Rabat prévue ce week-end au Maroc a été annulée. Un mal pour un bien relativise toutefois Leïla Heurtaut, qui vise depuis trois ans une qualification en moins de 61 kilos : "D'un côté ça chamboule notre préparation, mais d'un autre ça permet de se reposer un peu parce que trois ans, c'est long, et là on commence vraiment à tirer la langue ! Donc, là c'est un peu plus calme, et après on reprend les entraînements pour finir à fond les deux dernières compétitions." Car pour compenser l'annulation de Rabat, l'open de Madrid a finalement été rajoutée dans le parcours de qualification, mi-avril.

Mais avant cela, il y aura les championnats d'Europe du 25 au 29 mars en Azerbaïdjan. En équipe pour Dnylson, en individuel pour Leïla. Enfin... Si tout va bien précise Didier Moreau, directeur technique de Samouraï 2000 : "Pour l'instant c'est maintenu, pour l'instant ce n'est pas à huis-clos mais on commence à entendre dire que les athlètes devront peut-être se faire tester avant d'y aller... On verra mais nous, on essaie de ne pas tenir compte de ça et de ne pas se prendre la tête." D'autant plus qu'un bon résultat là-bas pourrait permettre à Leïla Heurtault, actuellement 8e mondiale, de finir dans le top 4 et d'obtenir son billet direct pour Tokyo.

Quant à Denylson Jacquet, aujourd'hui 15e mondial, il ne peut plus prétendre à une qualification directe en plus de 75 kg : "Mais si je fais une bonne performance en équipe aux championnats d'Europe, et que mon concurrent direct ne fait pas un bon parcours en individuelle, je peux accrocher une place pour le tournoi de qualification olympique". Une deuxième chance, en mai, où trois tickets supplémentaires seront distribués. L'épreuve doit être organisée à Paris. Il n'est pas impossible qu'elle se déroule à huis-clos.

La campagne de financement participatif pour "Le rêve de Denylson et Laëtitia" suit son court sur le site Hello Asso. Le club, qui a investi plus de 200 000 € depuis trois ans sur ce projet, cherche encore un peu d'argent.