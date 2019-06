Derniers préparatifs avant les championnats du monde de voltige aérienne à Châteauroux

Les championnats du monde de voltige aérienne sont organisés à Châteauroux du 22 au 31 août. Plus de 100 000 spectateurs sont attendus alors les organisateurs et le secteur hôtelier sont dans les starting-blocks pour les accueillir.

Châteauroux, France

Châteauroux s'apprête à accueillir les championnats du monde de voltige aérienne pour la deuxième fois de son histoire. Après une première édition en 2015, la compétition est à nouveau organisée dans la métropole castelroussine du 22 au 31 août. 69 pilotes, dont dix Français, sont attendus : ils viennent de 17 pays différents. La France a été choisie pour organiser ces championnats 2019 car les pilotes avaient été séduits par le succès de la compétition auprès du public castelroussin. En 2015, entre 120 000 et 140 000 spectateurs se sont déplacés à Châteauroux pour assister aux championnats du monde de voltige aérienne. Cette année, la Fédération française d'aéronautique (FFA) s'attend à faire face à la même affluence.

80 bénévoles mobilisés sur l'événement

Les organisateurs sont dans les starting-blocks pour assurer le bon fonctionnement de l'événement. Il y a 4 ans, ils avaient été surpris par le nombre de personnes qui s'étaient déplacées pour voir les pilotes. En 2013, pour la même compétition au Texas, il n'y avait qu'un millier de spectateurs. La Fédération française d'aéronautique a donc lancé des candidatures pour recruter des bénévoles. "C'est un petit peu gênant car nous sommes obligés de faire une sélection. Nous avons eu presque 200 demandes pour 70 voire 80 postes. Nous avons pris beaucoup de personnes de Châteauroux qui sont prêtes à nous donner de leur temps pour nous donner ce coup de main indispensable", explique André Bardoux, le responsable de l'équipe bénévole auprès de la FFA. Il y aura donc environ une trentaine de bénévoles originaires de la métropole castelroussine pour encadrer les championnats du monde.

Le pilote américain Mark Nowosielski en vol inversé, lors des championnats du monde de voltige aérienne à Châteauroux, en 2015. © Maxppp - Stéphanie Para

Une aubaine pour le secteur hôtelier

Les hôtels castelroussins vont être réquisitionnés pour accueillir les spectateurs. "On est surtout complet le week-end du meeting aérien (31 août)", affirme Laurent Broussin, directeur de l'hôtel La Promenade à Coings, près de Châteauroux. Il lui reste encore des chambres pour le début des championnats du monde, qui commencent le 22 août. Mais ce n'est pas le cas de l'Élysée Hôtel à Châteauroux : l'ensemble des chambres sont réservées pour le personnel de la Fédération française d'aéronautique. "Ils ont réservé tout l'hôtel. Ils seront bien avant la compétition, puisqu'ils seront là trois semaines dans l’établissement. L'hôtel affiche complet depuis janvier pour cette période de fin août. Quand on a ça en plein été, on est assuré d'avoir un taux de remplissage plus important que les autres années", souligne Régis Tellier, le directeur de l'Élysée hôtel. Par rapport à août 2018, son chiffre d'affaires va donc augmenter de 15%. Régis Tellier espère donc que les championnats du monde de voltige aérienne seront organisés une troisième fois à Châteauroux .... "Et pourquoi pas une quatrième fois?", sourit-il.

Selon André Bardoux, responsable de l'équipe bénévole lors des championnats du monde de voltige, le site de Châteauroux est idéal pour ce type de compétition. "Les rapports avec tous les élus sont excellents, avec la région, avec le conseil départemental. La plateforme elle-même est magnifique, il y a beaucoup de structures d’accueil et de hangars pour les avions, une piste exceptionnelle, tout converge pour que cette manifestation soit un succès", se réjouit ce membre de la Fédération française d'aéronautique.