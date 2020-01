Ca sourit plus ou moins pour les poitevins sur le Dakar

Sur le Dakar Carlos Sainz se retrouve en tête du classement général dans la catégorie auto, juste devant le tenant du titre Nasser Al-Attiyah. De son coté le poitevin Yves Tartarin termine à la 57ème place de la 3ème étape, il est 52ème du général et grapille 1 place.

Dans la catégorie moto : Olivier Pain termine 39ème Charlie Herbst 54ème Philippe Gendron 64ème Guillaume Simonnet 93ème et Jérôme Denibaud 103ème.

Les poitevins qui perdent deux concurrents sur ce Dakar 2020

En moto : Guillaume Chollet : « Kilomètre 58 environ, il y avait beaucoup de poussières, pas de chance pour moi, j’ai tapé un arbuste qui m’a fait voler, et dès que je suis retombé, j’ai entendu craquer. J’ai retenté de repartir, parce que je ne voulais pas m’arrêter ici, et quinze kilomètres plus loin le corps a dit stop. […] Ils ont détecté que j’avais trois côtes fracturées et une quatrième où il fallait faire des examens plus approfondis. […] J’ai déjà la tête au Dakar 2021, je reviendrai et une certitude, je reviendrai encore plus fort. »

En SSV (un mélange de buggy et de quad) les frères Croizon ont du jeter l'éponge.

Jeremy Croizon : « On pensait vraiment pouvoir arriver à la fin, parce que on avait une assistance, parce que il y avait le camion. Du fait qu’on était à cent mètres dans un trou, le camion est passé sur la piste et il nous a pas vu, il y a pleins de choses comme ça qui se sont accumulées. […] Au final on fait une crevaison, on change (la roue), et après c’est que des problèmes mécaniques. C’est le sport automobile. […] Et maintenant, il faut que j’appelle tout le monde, les sponsors en leur expliquant qu’on n’a pas passé la première journée. Là j’ai juste envie de rentrer, d’aller me cacher, parce que j’ai vraiment trop honte. »