Des athlètes de l'Entente Sarthe Athlétisme lancent un blog sur le running

Les féminines de l'ESA écrivent leur quotidien, leurs petits bobos, leurs conseils en tant qu'athlètes et femmes sur un blog, intitulé "Run N'Roses", pour donner à toutes l'envie de se lancer dans la course à pied.

Le Mans, France

Elles sont 11 femmes, athlètes de haut niveau à l'Entente Sarthe Athlétisme. Amatrices ou professionnelles de la course à pied, elles sont âgées de 24 à 44 ans, spécialistes du 800m au 100km... et que l'on soit coureuse du dimanche, ou athlète de haut-niveau, on a finalement les mêmes préoccupations. Elles ont décidé de les partager sur leur blog "Run N' Roses".

Vincianne Cussot, l'une des blogueuses, nous explique pourquoi elles ont créé le blog "Run N'Roses" Copier

Tout est parti d'une envie de prendre le contre-pied des blogueuses du sport bien-être : "On veut aussi montrer qu'on peut être une femme et avoir envie de transpirer, de se dépasser... Courir dans la boue !", raconte Vincianne Cussot.

Elles parlent de tout : comment progresser, quels gri-gris pour se motiver, mais aussi les problèmes de santé : "On est toutes sujettes régulièrement à des problèmes d'anémie en fer, c'est un problème très fréquent. Alors oui, on est sportive, on aime la performance, mais finalement on est comme une femme qui court pour elle, on a les mêmes habitudes et les mêmes besoins."

Inspirer les femmes autour du running

Parmi les blogueuses, Christelle Daunay, championne d'Europe du marathon il y a 5 ans. À 44 ans, elle vient d'avoir un bébé et raconte dans un billet la reprise après l'accouchement : "On veut montrer qu'on est capable de faire courir des femmes qui n'ont pas l'habitude et qui ont peut-être des appréhensions de courir, et on est capable de se mettre à la hauteur des femmes qui débutent."

Pour Vincianne Cussot, c'est aussi une façon de créer une communauté de femmes autour du running, qui peut très vite devenir une addiction ! "Courir, ce n'est pas que l'enfer ! Les premiers jours, les premières semaines, ce n'est pas du plaisir, mais quand on a passé un certain seuil, on a vraiment ce plaisir de courir et là, on ne s'arrête plus !". Les féminines participeront aux championnats de France de Cross-Country du 8 au 10 mars à Vittel, et vous pourrez suivre leurs aventures sur leur blog !