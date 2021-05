Des courts de tennis labellisés Roland-Garros à Cherbourg-en-Cotentin

Après un an et demi de travaux, le complexe de tennis de la Polle a été inauguré ce samedi à Cherbourg-en-Cotentin. Avec ses six courts en terre battue, il est un des 12 sites normands labellisés Roland-Garros.

Le complexe de tennis de la Polle compte six terrains en terre battue

Un club house, de nouveaux vestiaires, une passerelle panoramique au premier étage pour avoir un œil sur les terrains, des pièces très lumineuses... Ce 22 mai 2021 avait un peu des allures de noël pour l'AS Cherbourg Blanc Ruisseau (ASCBR). "C'est une demande qu'on a formulée il y a 13 ans", explique Rachel Ryst, la présidente du club de l'ASCBR. Le club de tennis de la Polle s'est vu remettre les clés de son nouveau complexe, inauguré après un gros chantier de plus de 2,7 millions d'euros débuté fin 2019. Un stationnement de 25 places avec un cheminement piéton végétalisé a été aménagé sur le site.

Six courts en terre battue

"On y trouve huit courts à dominante terre battue, ce qui en fait un site unique dans le Cotentin. Le club de l'ASCBR dispose ainsi de trois terrains extérieurs en terre battue synthétique, plus facile d'entretien, mais aussi de cinq terrains couverts dont trois en terre battue naturelle et deux en green set (surface dure)", précise Claudine Sourisse, adjointe aux sports à Cherbourg-en-Cotentin.

La terre battue, c'est très dur à travailler. Dès qu'il pleut, si on joue dessus, elle est très abîmée et il faut rerouler les terrains. C'est un travail considérable. Mais cette surface amortit les chocs - Rachel Ryst, présidente du club

Une passerelle permet une vue panoramique des terrains © Radio France - Pierre Coquelin

Un complexe qui s'inscrit dans un cadre plus grand, celui de la modernisation des équipements sportifs de la commune. "Nous y consacrons plus de six millions d'euros cette année", ajoute le maire, Benoît Arrivé. Un nouvel outil qui doit aussi participer à renforcer l'attractivité du quartier en plein renouvellement urbain.

Un court au nom d'Emilie Loit

Un club qui a la particularité d'avoir le label Roland-Garros. "A l'échelle des 400 clubs de la Ligue de Normandie, il n'y en a que 12 qui ont ce label. Ils sont une centaine au total en France. Le jeu sur terre battue, c'est un jeu agréable, facile à jouer. C'est un investissement mais c'est une belle reconnaissance", reconnaît le président de la Ligue de Normandie Olivier Halbout. Le nom du club de Cherbourg va être inscrit dans le Hall of fame dans les travées des stades de Roland-Garros. La région compte au total 256 courts en terre battue.

Un des courts doit être baptisé en l'honneur d'Emilie Loit, ancienne 26e joueuse mondiale et victorieuse de la Fed Cup en 2003 avec la France. La Cherbourgeoise a fait ses débuts à l'ASCBR.