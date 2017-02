Des Creusois sur la ligne de départ de l'Enduro du Touquet

C'est une course qui fait rêver beaucoup de passionnés d'enduro moto. Ce week-end, plusieurs milliers de pilotes ont rendez-vous sur les plages du Touquet, dans le Pas-de-Calais. Parmi eux, plusieurs Creusois

Ils sont au moins quatre pilotes creusois à participer ce week-end à l'Enduropale du Touquet. Plus d'un millier de coureurs seront encore alignés cette année pour cette course de moto dans le sable. Chez les Creusois, il y a l'habitué Anthony Teite du MX Racing Team 23 à Vareilles. Kévin Dardaillon du Moto Club des Deux Creuse sera aussi une nouvelle fois sur la ligne de départ. ET puis, deux petits nouveaux vont se frotter au sable des plages du Pas-de-Calais : le jeune Thomas Villate des I'rondelles à Aubusson en catégorie Espoirs et James, Favray licencié, lui, au Moto Club Boussaquin.

James Favray est entraîné par un ancien champion d'Europe d'enduro, Julien Dubac.