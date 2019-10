Des établissements scolaires de Saint-Lô labellisés "Génération 2024" en prévision des Jeux olympiques de Paris

Le délégué ministériel pour les jeux olympiques et paralympiques Thierry Terret a visité ce vendredi 18 octobre l'école Calmette-Jules Verne et le lycée Curie-Corot de Saint-Lô, labellisés "Génération 2024".

Thierry Terret délégué ministériel pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 aux côtés de la rectrice pour la région Normandie Christine Gavini-Chevet et du maire de Saint-Lô François Brière.

Saint-Lô, France

Profiter des Jeux olympiques pour développer la pratique du sport et les valeurs de l'olympisme dans les écoles : c'est l'objectif du label "Génération 2024" qu'est venu promouvoir Thierry Terret à Saint-Lô ce vendredi 18 octobre. Le délégué ministériel pour les Jeux olympiques et paralympiques a rencontré des acteurs du monde éducatif et du monde sportif dans la Manche, afin de développer les projets en amont de Paris 2024.

Que restera des JO après 2024 ? Il y aura bien sûr les infrastructures, mais aussi toute une dimension immatérielle c'est à-dire tout ce que les jeux olympiques seront parvenus à changer dans nos comportements, notre regard sur le handisport par exemple mais aussi dans nos habitudes. C'est un des enjeux : que les JO de 2024 déclenchent une dynamique pour qu'il y ait plus de Français qui pratiquent du sport. Thierry Terret

En Normandie, 140 établissements scolaires sont d'ors et déjà labellisés "Génération 2024". Ils mènent de nombreuses actions autour du sport mais aussi de la citoyenneté et des valeurs de l'olympisme, via les arts par exemple ou l'éducation aux médias.

Ce label, c'est un outil pour renforcer les liens entre l'école et les clubs sportifs, avec un cahier des charges et des objectifs. Ca passe par des conventions avec le milieu sportif, par des projets pédagogiques. Pour les élèves qui ont un double objectif scolaire et sportif, c'est faire en sorte d'organiser le temps scolaire, la cantine, pour qu'ils puissent mener à bien cette double ambition. Thierry Terret

L'objectif du gouvernement, c'est que 20% des établissements scolaires (hors maternelles) en France soit labellisés "Génération 2024".