Des Français champions du monde de jeux vidéo

VIDÉO - Le phénomène e-sport transforme des ados fans de jeux vidéo en champions du monde millionnaires. On comprend tout avec Bertrand Amar et Sidonie Bonnec.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec et son invité Bertrand Amar s'intéressent à l'e-sport, comprenez le sport électronique en bon français. Cette pratique réunit des équipes de joueurs professionnels autour de jeux vidéo comme League Of Legends, DOTA 2, Overwach ou le vétéran Counter-Strike.

Les Français champions du monde de e-sport

Les tournois e-sport sont des compétitions énormes qui réunissent des millions de joueurs et de spectateurs. Les Français s'en sortent bien et nous comptons plusieurs champions du monde.

Bertrand Amar, spécialiste des jeux vidéo et directeur de la chaîne ES1 consacrée au e-sport, présente par exemple l'équipe OG. Cette équipe européenne remporte d'écrasantes victoires sur DOTA 2, leur jeu de prédilection.

En 2018, OG devient champion du monde en remportant la finale contre la section e-sport du PSG. L'équipe du Français Sébastien Debs conserve son titre l'année suivante au cours d'une finale qui l'oppose à Team Liquid. Ces deux victoires ont permis à OG d'empocher plus de 25 millions de dollars de primes.

De quoi donner envie de laisser nos enfants jouer aux jeux vidéo.

Les sportifs français également accros

Bertrand Amar nous rappelle que l'esprit de compétition qui anime les événements e-sport séduit également les sportifs professionnels.

Antoine Griezmann a monté sa propre team e-sport

Grizi Esport est donc l'équipe lancée par les frères Théo et Antoine Griezmann pour participer à des compétitions sur les jeux Fortnite, League of Legends, Rainbow 6 Siege, Counter-Strike et bien évidemment FIFA.

Alors que Neymar joue énormément au jeu CS:GO, le tennisman Gaël Monfils a profité du confinement pour lancer sa chaîne Twitch sur laquelle il joue à Call Of Duty, notamment.

Qu'il soit physique ou électronique, le sport a donc visiblement la côte auprès des champions français.