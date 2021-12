Des judokas de Côte d'Ivoire accueillis à Château-Gontier-sur-Mayenne pour leur préparation aux Jeux 2024

La signature du protocole d'accueil entre la délégation ivoirienne et Château-Gontier est officielle.

La Mayenne, "base arrière" de la préparation aux Jeux Olympiques 2024 : c'est de plus en plus concret, notamment avec cette annonce en provenance de Château-Gontier. La ville mayennaise vient de signer un protocole d'accueil avec la délégation ivoirienne de judo. Celle-ci va donc venir s'entraîner et se préparer aux JO dès le mois de janvier 2022 dans notre département, avant d'autres délégations étrangères comme l'espère l'adjoint au maire en charge des sports, Vincent Saulnier.

Un premier jalon pour Château-Gontier

Avec ce protocole, la ville de Château-Gontier s'engage très concrètement pour les judokas ivoiriens : "il ne s'agit pas d'une délégation immense, moins de dix personnes, mais il s'agit de les héberger, de les nourrir, de les accompagner dans leur mobilité. et bien évidemment de leur mettre à disposition une large part de nos équipements sportifs, à commencer par le futur dojo."

La construction du dojo va commencer en janvier prochain, pour une livraison prévue en 2023. Dans la suite de cette signature avec la délégation de Côte d'Ivoire, qui place Château-Gontier sur la carte des bases arrières pour la préparation aux Jeux, Vincent Saulnier compte bien accueillir d'autres sportifs étrangers, en provenance d'Afrique, d'Amérique du Sud, et même d'Asie puisque des discussions sont menées indique l'adjoint au sport.