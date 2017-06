Des LMP2 sur le podium des 24 Heures du Mans, une première ?

Avec l'abandon de deux Toyota et de la Porsche n°1 qui menait jusqu'à 11 heures dimanche, des LMP2 pourraient emporter les 24 heures du Mans ou au moins monter sur le podium. Une première ? Oui mais... non mais oui. Explication.

La 85e édition des 24 Heures du Mans fait encore plus fort qu'en 2016. Ce n'est pas une, pas deux, mais trois LMP1 qui ont abandonné. Et les LMP2 pourraient bien entrer dans l'histoire en montant pour la première fois sur le podium. La n°38 de l'écurie de Jackie Chan peut même encore croire à la victoire ! Ce serait une sorte de première dans la longue histoire de la course d'endurance mancelle, marquée par de nombreux changements de catégories.

"Est-ce qu'une LMP2 peut le faire ? Si on est réaliste, la Porsche n°2 devrait les rattraper, mais on ne sait jamais" écrit Christopher sur Twitter :

La LMP2 a été créée en 2000

La catégorie LMP2 existe depuis 2000. A l'époque, elle s'intitule LMP675. Si on regarde les différents palmarès de cette catégorie, on retrouve des 5e places en 2001, 2010, 2014 et 2016. Sinon, il faut remonter plus loin. Il s'agissait de catégories intermédiaires : une Porsche 935 avait gagné en 1979, une super GT en 1994. Mais c'est difficile de comparer, car ce n'était pas des prototypes.