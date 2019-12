Des milliers de crêpes pour les coureurs et spectateurs de la corrida de Château-Gontier

La 34e corrida de Château-Gontier se court ce dimanche 29 décembre. Plus de 2.000 coureurssont attendus, et encore plus de spectateurs. Quatre bénévoles ont donc passé leur samedi à préparer quelque... 3.500 crêpes.