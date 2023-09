Des milliers de places à 10 euros pour les 10 ans de l'Allianz Riviera !

A l'occasion de la rencontre entre l'OGC Nice et Brest, le 1er octobre prochain (15 heures), le club commercialisera des milliers de places à dix euros. Ce sera les dix ans de l'Allianz Riviera, inauguré le 22 septembre 2013.

ⓘ Publicité

L'OGC Nice sort le grand jeu.

Trois gros lots à gagner

Afin d'attirer un maximum de spectateurs, le club a envisagé une formule inédite.

Chaque abonné a son propre code "ambassadeur", et doit inviter le plus de supporters. Les dix Niçois les plus "efficaces" seront invités à vivre une "expérience inédite" lors de ce match de la 7e journée de Ligue 1.

Trois supporters seront tirés au sort et pourront gagner un des lots suivants : 10 ans d'abonnement, 10 ans de maillot domicile et 10 ans d’expériences "OGC Nice exclusives" (événements privés organisés par le club).

Envoyez vos images au club

Si vous étiez présents lors de la première du "nouveau stade" face à Valenciennes le 22 septembre 2013, le club vous invite à envoyer vos images. Vos images seront diffusées sur les réseaux sociaux du club.