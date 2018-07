Les championnats d'Europe de mini bolides (catégorie 1/5ème GT et F1 ) jusqu'au samedi 14 juillet 2018 à Tourlaville, près de Cherbourg, sur la lande Saint Gabriel. Plus d'une centaine de pilotes présents.

Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin, France

C'est une première dans le Cotentin ! Tourlaville a décroché l'organisation des championnats d'Europe 1/5 GT et F1 depuis lundi 9 juillet et jusqu'au 14 juillet 2018. Seize pays sont représentés et 146 pilotes sont venus avec leur famille depuis toute la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et aussi la République Tchèque, la Suède...ou encore la Croatie.

L'organisateur c'est le TMB- le Tourlaville Mini-Bolides.

Ce jeudi 12 juillet ce sont les qualifications avant la finale samedi 14 juillet dans l'après midi. Et c'est du haut niveau, certains pilotes ont été plusieurs fois champion du monde. Des passionnés de mécanique aussi

Des voitures proches de la réalité : tout est à régler comme une vraie voiture © Radio France - Jacqueline FARDEL

Le règlement est d'ailleurs très strict avec un passage obligé au contrôle technique où on vérifie poids et largeur. Révision obligée donc entre deux tours de qualification.