Des nouveautés à l'open de tennis d'Orléans cette année

On ne connaîtra les noms des joueurs qui participeront à l'open d'Orléans que le 3 septembre prochain, mais le directeur de cette compétition Didier Gérard a dévoilé les principales nouveautés ce mercredi soir, au château de Meung-sur-Loire, devant les représentants des 165 partenaires du tournoi. Le quinzième open d'Orléans se jouera du 23 au 29 septembre 2019. L'affiche est réalisée par Oji, jeune artiste parisien originaire d'Orléans (il a peint un tableau qui sera remis au vainqueur du tournoi simple).

Didier Gérard, directeur de l'open d'Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Première nouveauté : il n'y aura pas de qualifications le week-end précédant la compétition, mais uniquement le lundi matin avant le début de l'événement (quatre participants aux "qualifs" et les deux "vainqueurs" jouent ensuite le tournoi). Car l'ATP change certaines règles et souhaite en effet professionnaliser les tournoi ATP Challenger, comme Orléans (tournoi sur sept jours désormais, et plus neuf). Deuxième nouveauté : il y a plus de joueurs (48), contre 32 auparavant, ce qui augmente le montant global de la dotation financière (137560 euros contre 127000 auparavant). L'an dernier, c'est le slovène Alias Bédéné qui a remporté le simple en finale.

Des matchs à Saran

Troisième nouveauté : les matchs, en conséquence, se joueront sur deux sites (et non plus seulement au palais des sports d'Orléans). "Les matchs phares et médiatiques se joueront au palais des sports du lundi au jeudi", et le CJF Tennis de Fleury-les-Aubrais accueillera à Saran au moins cinq matchs de simple par jour, ainsi que les doubles. A partir du vendredi, tout se jouera au palais des sports. ET les entraînements seront "délocalisés" à Saint-Cyr-en-Val.

Pour le reste, on retrouvera en septembre prochain les fondamentaux qui font le succès de cet open d'Orléans : une sélection de joueurs issu du TOP 100 mondial, et un cadre apprécié au palais des sports, coeur battant du tournoi. Cette année, huit grands chefs se succéderont chaque jour pour proposer des repas dans l'un des trois restaurants du palais des sports et de l'Open Space, de Philippe Bardau, le patron du Lift et de la Terrasse du Parc, à Nicolas Sale, le jeune chef du restaurant 2 étoiles du Ritz à Paris.