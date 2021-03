Pelote : un championnat 2x2 sans forfaits et avec de nouveaux pilotari

Le championnat de France par équipe débute ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 5 mai. La Fédération veut éviter les forfaits et a ouvert la porte aux jeunes, bloqués aux portes de l'élite par la crise sanitaire.

Le championnat de France 2x2 débute ce vendredi au Trinquet Moderne de Bayonne et il fera s'affronter les meilleurs spécialistes à main nue. Les équipes ont été composées par la fédération qui a voulu apporter un peu de nouveau. Avec les blessures de Bixintxo Bilbao et Cédric Lucu, et le retrait d'Agusti Waltary, il restait 9 arrières et 11 avants pour composer les 12 équipes. Christophe Héguy, responsable de la commission main nue est donc allé piocher dans le réservoir des jeunes de l'Elite, bloqués dans leur ascension par la crise sanitaire qui interdit de jouer aux non professionnels. La FFPB (fédération française de pelote basque) a prévu par ailleurs un système de remplacement en cas de blessures, pour qu'il n'y ait pas de forfait qui enlèverait une grande partie de l'intérêt de cette compétition.

Ce sera le cas de l'arrière Jon St Paul 21 ans, licencié à Lau Herri (Arcangues) champion amateur en tête-à-tête et par équipe en janvier 2020 mais depuis, il n'a pas pu accéder à l'élite, il fera équipe avec Maxime Etcheverry. "Ça fait plaisir" déclare-t-il, "ça fait 6 mois que j'attendais ce championnat". Comparé au championnat amateur, "la vitesse de la pelote c'est ça la plus grande différence. Ça va être difficile de rentrer dans ce championnat, même si je me suis beaucoup entraîné, c'est pas pareil de rentrer dans une compétition sans avoir mis le blanc" (la tenue officielle). Et pour cette première, il considère que "si on arrive à accrocher une des deux premières places ce serait le top".

Lilou Echeverria, président de la FFPB, et Christophe Héguy, responsable de la commission main nue © Radio France - Bixente Vrignon

Jon St Paul: "ça fait six mois que j'attendais ce championnat après mon titre en tête-à-tête" Copier

Des équipes équilibrées

Jon St Paul fera partie du groupe B, l'équivalent de la deuxième division, pour cette première participation. En groupe A, la fédération a voulu équilibrer les équipes. D'ailleurs Battitta Ducassou, champion en individuel il y a 15 jours à peine refuse le titre de favori. "On sera pas l'équipe favorite" avec Antton Monce à l'avant, dit-il dans un sourire. Pour lui : "_Aujourd'hui le meilleur joueur de 2x2 qui existe sur le plateau, il s'appelle Peio Larralde_. Il a enchaîné les titres de 2x2 avec beaucoup d'arrières différents et je pense qu'avec son frère ils vont faire un binome redoutable, je pense que l'équipe favorite est là". Le palmarès de Peio Larralde parle pour lui, il a été quatre fois champion de France par équipe, en 2015, 2017, 2019 et 2020. La compétition va aussi permettre de faire revivre la pelote dans tout le Pays Basque. Pour que les surfaces de jeu soient différentes, les parties se joueront dans 15 trinquets différents du Pays Basque et même des Landes.

Battitta Ducassou: "Le meilleur joueur de 2x2 aujourd'hui, il s'appelle Peio Larralde" Copier

La compétition débutera par une première phase qualificative en deux poules de six équipes. Chaque paire jouera donc cinq partie minimum. Il y aura ensuite une phase de barrage avant d'accéder aux demi-finales, puis aux finales.

Les équipes en jeu

Groupe A

Peio Larralde / Bixente Larralde

Antton Monce / Baptiste Ducassou

Mattin Olçomendy / Luis Sánchez

Alexis Inchauspe / Peio Guichandut

Mickaël Darmendrail / Ximun Lambert

Mathieu Opsital / Antton Amulet

Groupe B

Malik Niang / Thierry Harismendy

Philippe Bielle / Andoni Iphar

Maxime Etcheverry / Ion Iturbe

Julien Etchegaray / Jon St Paul

Vincent Elgart / Antton Luro

Grégory Aguirre / Vincent Çubiat

Les maillots officiels pour cette compétition 2021 © Radio France - Bixente Vrignon

Txapelketa Iparralde guzian

Orotara, 15 trinketetan arituko dira pilotariak, federakuntzak nahi izan du eremu desberdinetan jokoa proposatu. "Jokolariak ez beti leku beran aritzeko, izanen dira trinketa batzuk biziak eta beste batzuk ez" zehazten du Christophe Hegik. Sailkatze lehen fasean, asteburu oro pilotariek trinketez aldatuko dira sekulan ez eremu berdinean arituz. Final erdiak aldiz, Angelun eta Hazparnen iraganen dira, eta finala, federakuntzako egoitzan, Baionako Moderne trinketean.