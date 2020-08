Des pelotes "pas trop vives" pour la finale 2x2 à Bayonne

Le choix des pelotes est d'habitude anecdotique et se passe en petit comité, quelques minutes avant la partie. L'organisateur propose, et les joueurs disposent en fonction de leurs points forts, des failles repérées chez l'adversaire, et de la surface de jeu, rapide ou lente. On peut choisir une pelote vive qui collera l'adversaire dans le tambour du fond, ou une "torte", lente, qui permet des échanges plus longs.

Mais lors des grands tournois où chaque détail compte, cette séquence se passe sous l’œil de la presse. Les pelotes ont des caractéristiques strictement encadrées, un diamètre de 60 à 62 mm, et un poids de 92 à 96 grammes, mais ce sont de tout petits détails qui peuvent faire la différence. Ce mercredi 26 août, les qualifiés pour la finale du championnat de France 2x2 étaient convoqués par la Fédération Française de Pelote Basque. Dans le duo entre Peio Larralde et Antton Amulet, l'avant Peio Larralde est circonspect, "les pelotes proposées sont toutes similaires, il y avait juste une pelote avec la peau (le cuir) un peu plus serrée, qui donnera plus de rebond, donc on a choisi plutôt dans ce sens". Pour voir une belle finale dimanche, il faut pour le buteur hazpandar "des pelotes qui répondent au mur, qui prennent de la vitesse au sol, parce que plus il y a de vitesse et plus les gens aiment ça". Pour savoir si le choix sera le bon, "on verra dimanche parce que les pelotes vont être complètement différentes d'aujourd'hui".

Peio Larralde: "Toutes les pelotes étaient similaires, il y avait pas de choix particulier à faire" Copier

Les pelotes seront stockéess et gardées par la Fédération jusqu'à dimanche © Radio France - Bixente Vrignon

Six pelotes similaires

Car la pelote peut être différente une fois chauffée, tapée et retapée par les joueurs. L'autre équipe finaliste, c'est l'avant Mathieu Ospital, associé au Navarrais Luis Sanchez qui reconnait lui aussi que "c'est pas aussi facile de choisir maintenant que le jour de la partie, parce que le jour de la partie, on sait que les caractéristiques vont pas changer. D'ici à dimanche suivant, en fonction de comment elles sont gardées, ça peut modifier la pelote".

Mathieu Ospital: "D'ici à dimanche selon comment elles sont gardées, ça peut modifier la pelote" Copier

La finale du championnat de France 2x2 entre Larralde/Amulet et Ospital/Sanchez, ce sera à suivre en Facebook live sur France Bleu Pays Basque.