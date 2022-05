Des pirogues polynésiennes font la course aux Sables d'Olonne

La 11ème Vendée Va'a revient aux Sables d'Olonne, après 2 années d'absence pour cause de Covid. Il s'agit d'une course de pirogues de 6 rameurs, importée de Polynésie. 16 équipages s'affrontent jusqu'à samedi.

C'est la course à la rame réputée la plus dure du monde. La 11ème Vendée Va'a revient aux Sables d'Olonne, après 2 années d'absence pour cause de Covid. Il s'agit d'une course de pirogues par 16 équipes de 6 rameurs. 128 km pour les hommes-ou 56km pour les femmes-en 3 jours et en pleine mer à la force des bras. L'épreuve arrive droit de Tahiti en Polynésie où c'est une religion. La compétition se déroule jusqu'à ce samedi devant la grande plage. 2 équipages tahitiens participent à la compétition cette année. Va'a signifie pirogue en polynésien.

Un équipage de 6 sablais - LaTeam Kraken- participe à la compétition avec une pirogue toute neuve construite en Vendée: "12,5 mètres de long, 110 kilos minimum" -précise le capitaine Tom- "et chaque membre de l'équipe a un rôle bien défini."

4 des 9 membres de la Team Kraken près de leur pirogue © Radio France - Yves-René Tapon

"Notre objectif est de faire de la glisse, de la glisse, surtout sur les vagues" ajoute Fabrice. L'idée est de piquer la rame loin devant dans l'eau et de projet le corps vers l'avant. "Mais la cohésion du groupe est hyper importante" ajoute Jean-Claude. L'équipage s'entraîne toute l'année y compris l'hiver sur l'eau. Le club des Sables d'Olonne compte 70 amateurs de pirogue polynésienne.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le reportage avec l'équipage sablais de la Vendée Va'a Copier

Les pirogues ont été pesées avant de prendre la mer © Radio France - Yves-René Tapon